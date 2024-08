Zuid-Korea beschuldigt Kim Jong-un van crypto-diefstal

Dit stuk verscheen eerder op VICE News US . Headerimage via Pixabay-gebruiker vborodinova.

De spanningen op het Koreaanse schiereiland zijn normaal gesproken al hoog, maar maandag werden de zenuwen in de buurlanden weer eens op de proef gesteld. Zuid-Korea beschuldigde zijn noorderbuur van het hacken van cryptobeurzen, het stelen van bitcoins en andere cryptovaluta, ter waarde van miljoenen dollars.

Videos by VICE

De beschuldiging komt op een gevoelig moment. De twee landen hebben namelijk net besloten dat atleten uit Noord-Korea samen met die uit Zuid-Korea een team zullen vormen op de Olympische winterspelen, die vrijdag zullen beginnen in Zuid-Korea.

“Noord-Korea heeft e-mails verstuurd waarmee ze cryptobeurzen binnen kunnen dringen en de privé-informatie van klanten kunnen stelen, ter waarde van miljarden won,” zei Kim Byung-kee, lid van de inlichtingencommissie van het Zuid Koreaanse parlement, maandag tegen Reuters.

Pyongyang is nog steeds bezig met hackoperaties, zei Kim, maar het zuiden doet alles om de infiltratie tegen te gaan. Zuid-Korea is een van de grootste cryptohandel-hubs ter wereld. En Noord-Korea wil steeds meer in crypto gaan investeren om zo de sancties te omzeilen die de internationale gemeenschap heeft opgelegd nadat het land weer een paar kernproeven gedaan had.

Afgelopen twaalf maanden zijn de Noord-Koreanen al vaker beschuldigd van duistere cryptopraktijken. Zo zou het land bitcoins stelen, ze oppotten en delven. Beveiligingsbedrijf Recorded Future publiceerde in januari een rapport waarin stond dat een team van Noord-Koreaanse hackers, die bekend staan als de Lazarus Group, het gedurende 2017 op Zuid-Koreaanse beurzen gemunt hadden.

Volgens andere beveiligingsbedrijven zou Lazarus ook achter de aanval met WannaCry ransomware zitten die vorig jaar wereldwijd veel bedrijven en organisaties in de problemen bracht. De Amerikaanse regering verwijst weer naar de groep als Hidden Cobra.

De groep zou phishingmails gebruiken om in naam van de Olympische winterspelen gebruikers op links te laten klikken waarmee ze besmette bestanden en malware downloaden. De e-mails zijn vooral gericht op gebruikers van de Hangul tekstverwerker, een computerprogramma dat veel gebruikt wordt in Zuid-Korea.

Lazarus wordt ook van beschuldigd van cyberaanvallen op Zuid-Koreaanse televisiezenders in 2013 en van de hack van Sony in 2014. Ze zouden in dat jaar ook 81 miljoen dollar van een bank in Bangladesh hebben weggehaald.

Vlag

Sporters uit Noord- en Zuid-Korea zullen onder een gezamenlijke vlag het stadion binnenlopen tijdens de openingsceremonie van de Olympische winterspelen. Hockeysters uit beide landen zullen tijdens de spelen uitkomen voor een gezamenlijk team.

Zuid-Korea noemt de Olympische spelen de Vredesspelen, ook al proberen de Verenigde Staten iedere toenadering tussen de twee landen tegen te werken.



Het is de verwachting dat de Amerikaanse vice-president Mike Pence tijdens zijn bezoek aan de spelen de deelname van Noord Korea een schertsvertoning zal noemen. Pence wordt vergezeld door de vader van wijlen Otto Warmbier, de Amerikaanse student die in Noord-Korea werd gearresteerd en na gevangenschap in de Verenigde Staten overleed.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: