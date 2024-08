Zullen we het woord ‘vagina’ gewoon wél gebruiken?

Adverteerders kunnen niet zomaar ‘vagina’ op Twitter zeggen. Dat bleek afgelopen week, toen een uitgever The Vagina Bible wilde promoten, een medisch boek over vaginale gezondheid van gyneacoloog Jen Gunter. De uitgever vertelt VICE dat hij ervan weerhouden werd om een link naar een interview met Dr. Gunter te tweeten, waarin gesproken werd van ‘vaginale gezondheid’ en, vergelijkbaar: ‘het definitieve boek om je vaginale gezondheid te begrijpen’. Een andere tweet over het boek, waarin stond dat het “tijd was om feiten van mythes te onderscheiden met je favoriete verloskundige!” werd ook verwijderd.

Twitter verbiedt tweets die “seksuele producten en diensten voor volwassenen” promoten, maar een woordvoerder laat in een reactie weten dat “verwijzingen naar geslachtsorganen” in principe gewoon zijn toegestaan. Dat er tweets van Kensington Books – de uitgever in kwestie – werden verwijderd, was vanwege een “combinatie van menselijke fouten en schendingen, inclusief het gebruik van godslastering en producten voor volwassenen.” De woordvoerder voegt er nog aan toe dat andere tweets “hersteld” zijn, waaronder deze tweet, waarin van vaginale gezondheid en de titel werden genoemd.

Videos by VICE

Het blijft onduidelijk waarom zo’n boek volgens Twitter precies “ongepaste inhoud” is, waarmee uitingen worden bedoeld die “waarschijnlijk worden gezien als” bijvoorbeeld vulgair of onsmakelijk, of “seksuele content”, waarmee in principe gedoeld wordt dingen als op porno, sekswerk, seksspeeltjes en penisvergrotingen. Laatst liep ook Poosh, het merk van Kourtney Kardashian, tegen een soortgelijk probleem aan: in een tweet werd het woord ‘vagina’ zo nadrukkelijk vermeden (en vervangen door schattige eufemismen als “hoo-ha” en “daar beneden”) dat het op nogal wat kritiek kwam te staan. Die tweet is inmiddels weer verwijderd.

De ironie is dat het boek van Gunter zelf juist mythes rondom vagina’s probeert te doorbreken. Doordat we te weinig open gesprekken voeren over vaginale gezondheid, voelt Gunter zich genoodzaakt om uit te leggen dat het niet per se handig is om knoflook in je vagina te stoppen. Vagina’s worden in marketingjargon vaker geschreven als “pretty little triangles” dan als een lichaamsdeel dat kan bloeden, geïnfecteerd kan raken en waar kinderen doorheen gaan als ze geboren worden.

Het nogal verwarrende beleid van Twitter ontmoedigt alleen maar meer om het woord vagina gewoon te gebruiken. En dat helpt niet bepaald mee om meer mensen te laten begrijpen dat vagina’s iets anders zijn dan leuke kleine driehoekjes waar je verder vooral niet te discreet over moet praten.