Zwaai emojis naar je vrienden met Velcro LEDs

Toen de rekenmachine horloge op zijn hoogtepunt was in de jaren 80, was het moeilijk voor te stellen dat deze ontzettend nerdy gadget aan het begin zou staan van een revolutie in de draagbare technologie, die vandaag de dag nog steeds door gaat.

Maar hoe goed het ook wordt gepromoot, apparaten zoals de Apple Watch of de Google Glass lieten in de afgelopen 30 jaar zien dat het maken van draagbare technologie, dat zowel functioneel als modebewust is, een makkelijke opgave is. Je hebt of een digitaal gereedschap dat je er ook daadwerkelijk doet uitzien als gereedschap, of een overbodige gadget die meer problemen oplevert dan het waard is. In de meeste gevallen is het een soort combinatie van de twee.

Dat is misschien waarom Fluxa, het nieuwe draagbare stukje technologie dat deze week werd gepresenteerd aan MIT’s Fluid Interfaces groep aan de User Interface and Technology Symposium, een verademing is.

Anders dan Apple Watches of Google Goggles, heeft Fluxa geen pretenties om een modieus accessoire te zijn. Het is een LED reepje op klittenband dat je vast maakt aan je armen en gebruikt om informatie weer te geven door met je handen te zwaaien alsof je geen fucks geeft.

De informatie die Fluxa kan weergeven verschilt van 8-bit emojis tot echte data, zoals hoe snel je hebt gerend. Dit gebeurd door gebruik te maken van een fenomeen dat bekend staat als het doorzettingsvermogen van visie, waarbij het oog beweging waarneemt als een aantal afbeeldingen heel snel achter elkaar te zien zijn. In dit geval lichten verschillende LEDs snel achter elkaar op, en als je jouw arm heen en weer beweegt, kan het een stille foto of bewegend beeld laten zien.

Het lijkt een beetje op schoenen met klittenband en lichtjes. Net als dat zullen al je vrienden zeggen dat je zoiets niet moet kopen omdat ze zeggen dat je er fucking belachelijk uit gaat zien. Maar zodra je die dingen aantrekt, dan ziet het er goed hard uit.

Als ik mijn punt nog niet duidelijk genoeg gemaakt heb, kijk dan zelf maar even hoe cool mensen er met hun Fluxa uitzien:

Beeld: Fluid Interfaces

TOCH?!



Het MIT team, dat verantwoordelijk is voor het imago, wil Fluxa alleen gebruiken voor nobele doeleinden, zoals het visualiseren van biodata zoals hartslag of het communiceren in een drukke of donkere omgeving. Maar wij kunnen ons niet voorstellen dat Fluxa niet in een omgeving met EDM en grote hoeveelheden psychedelica gebruikt gaat worden.