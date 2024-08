Zwart Licht gaat vol ‘Black Panther’ in de video voor ‘Spirit’

In de nieuwe video voor Spirit van Zwart Licht zit Hayzee op een troon, terwijl de hoofden van Leeroy en Akwasi worden vastgehouden door een almachtige vrouw in een afrofuturistische wereld. Akwasi vertelt ons aan de telefoon wat de inspiratie was voor deze clip, die ergens wel lijkt op de Marvel-film Black Panther.



“Eigenlijk is de video een knipoog naar onze spiritualiteit. We zijn momenteel fucking zen, man,” zegt Akwasi. “Je hoort Hayzee ook rappen: ‘Chakra’s staan open nu, derde oog scherp nu.’ Het grappige is dat sommige aspecten van de video wat weg hebben van de film Black Panther. Maar de video voor Spirit was al af voordat die film uitkwam. We hebben ons laten inspireren door afrofuturisme en de orkestrale songs van Sun-Ra, hij is de grootste G ooit.”

In Spirit zijn alle vrouwen koninginnen, legt Akwasi uit. “We willen de vrouwen een betere plek geven in de wereld. In ons universum zijn zij de planeten die de dienst uitmaken. Het mooie is dat ons kind dus ook een rol heeft in de video, want mijn vriendin is hoogzwanger in beeld, we weten nog steeds niet of het een jongetje of een meisje wordt.”

Bekijk de video voor ‘Spirit’ hierboven.