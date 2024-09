Zwart Licht heeft ‘Geen Manieren’ en komt met een gestrekt been terug

Bliksemschicht van Zwart Licht uit 2009 is een van de meest indrukwekkende debuten in de Nederlandse hiphopgeschiedenis. De producties zijn van ongekende originaliteit en de spitsvondige raps van Akwasi en Leeroy doordrenkt met energie. Na het grime-uitstapje No Juju en Leeroy Draait Door (waar Leeroy een prominentere rol kreeg dan op Bliksemschicht) hield de groep het even voor gezien en ging iedereen zijn eigen weg.

Na een winterslaap van meer dan vier jaar brengen Hayzee, Akwasi en Leeroy een nieuwe banger als Zwart Licht uit: Geen Manieren. De clip zie je hier bij ons voor het eerst. De groep vliegt met gestrekt been terug de hiphopscene in. Zo staat de video, die door Youp Wehnes is geschoten, bol van de black pride – de dreadlocks vliegen je om de oren met cameo’s van onder anderen Skinto en Glen Faria, en wordt er door kinderen voor de Black Lives Matter-beweging geprotesteerd. Geen Manieren is gelukkig geen eenmalige comeback: volgend jaar verschijnt er meer werk van Zwart Licht, en daar zijn wij fucking blij om.