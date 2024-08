Zwart Licht is met hun nieuwe video voor ‘Goede Vrijdag’ eindelijk ontketend

Nog geen jaar geleden publiceerden we een uitgebreid interview met Zwart Licht. Ondanks een radiostilte sinds 2012 ging het goed met de jongens: lichamelijk alles in orde, groetjes thuis, en er lagen er een hoop plannen voor het uitbrengen van nieuwe muziek. Ondanks de geboorte van Akwasi’s eigen label Neerlands Dope moest dat laatste gaan gebeuren onder de vlag van Top Notch. Waarom? Een man een man, een woord een woord, een contract een contract.

Maar hoewel het af en toe een fabriek lijkt te zijn, is Top Notch nog steeds een bedrijf waar – op een paar uitzonderingen na – mensen werken in plaats van halfgoden, en sommige projecten hebben nou eenmaal meer prioriteit dan andere. Zwart Licht viel daar niet meer onder. Daarom gingen de jongens opnieuw in gesprek over deze eerder besproken contracten, en mochten ze deze week met het nieuws naar buiten: Zwart Licht valt nu officieel onder Neerlands Dope, het label van Akwasi, en een nieuw album genaamd Bliksem is nu écht écht écht dichtbij.

“Ik voel me wel bevrijd, ja. De ketenen zijn er nu af,” vertelt Akwasi mij aan de telefoon. “Ik merkte dat er hele uiteenlopende verwachtingen waren in de samenwerking met Top Notch, en dat bij hen de motivatie een beetje weg was. Er zijn gewoon zo veel nieuwe namen, en die kregen voorrang. Ik begrijp dat ook, want op momenten dat wij zouden leveren, leverden we niet. En ik vind het hard wat de anderen doen, maar het is niet wat wij willen. We hebben toegekeken vanaf de zijlijn, maar nu kunnen we weer ons eigen ding doen. Ik ben een adelaar, en een adelaar hoort te vliegen. Dat is wat we nu gaan doen, we hebben het nest verlaten.”

Dit klinkt in mijn oren als een enorm vruchtbare situatie voor schreeuwpartijen en vuisten die op tafels slaan. Je zit als artiest met nieuw werk wat je wil uitbrengen, maar het label waaronder dat contractueel moet, geeft liever voorrang aan nieuwe, jongere artiesten. Dat moet ontzettend frustrerend zijn geweest voor alle betrokkenen. Toch kijkt Akwasi er nu niet vol wrok op terug. “Kees is altijd een ontzettende gentleman geweest, en als hij had gewild had hij ons gewoon aan het contract kunnen houden. Maar hij heeft ons altijd willen helpen. In mijn contract stond eigenlijk ook dat ik helemaal geen eigen label op mocht richten, maar toen ik vertelde dat ik dat wilde doen zei hij: ‘Oké, doe maar, ik zie het als een investering in onze relatie.’ We houden ook gewoon contact, wie weet wat dat oplevert? Ik weet dat ik hem altijd kan checken als ik hulp nodig heb, al wil ik het nu toch echt alleen doen.”

En om daad bij het woord te voegen mogen wij hier de eerste, totaal onafhankelijke Zwart Licht-clip in première laten gaan. En zo te zien is deze onafhankelijkheid gevierd op een jaloersmakende manier. Een grimmig feestje ergens aan het eind van wat een onophoudelijke tunnel lijkt, en natuurlijk vergezeld met een stripper en een enorme slang. Inderdaad een extreem goede vrijdag. Check de clip hierboven.

Nog meer goed nieuws: Zwart Licht gaat ook weer op tour, en kaartjes zijn nu te koop. Check hier waar je ze kunt zien: