Zwart-wit satellietfoto’s van de Rode Planeet

De omslag van This is Mars geeft je niet meteen het idee dat je naar Mars zit te staren. We kennen de planeet immers vooral als een enorme rode bol. Maar de zwart-wit kringen zijn slechts een tipje van de sluier van de vele soorten afbeeldingen die te vinden zijn in het fotografieboek over de Rode Planeet. En als je de onderstaande foto’s bekijkt, zie je dat de verlaten koude planeet zich eigenlijk perfect leent voor abstracte foto’s in monochrome kleuren.



Elke foto uit het boek is gemaakt door de Amerikaanse observatiesatelliet Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), die een enorme kaart maakte van Mars met stapels foto’s. Die kaart is nu in duizenden stukken opgebroken en bewerkt door de Franse ontwerper en uitgever Xavier Barral. Het boek ziet er fantastisch uit, maar het geeft ook een wetenschappelijke kijk op de geschiedenis. Zo is de introductie van het boek geschreven door Alfred S. McEwen, een expert in afbeeldingen van planeten en de Franse astroloog Francis Rocard schreef speciaal voor het boek een essay over de evolutie van Mars. Maar bovenal zit het boek van 297 pagina’s vol met prachtige plaatjes van de planeet.

Valles Marineris, Hill of Bright Deposits, LAT: -12.7º LONG: 313.9º

Branch-like Forms on the Floor of the Antoniadi Crater, LAT: 21.4º LONG: 61.3º

Stratified, Sedimentary Buttes in the Region of Argyre, LAT: -49.8º LONG: 302.9º

Polar Region of the South, Fans and Polygons, LAT: -87.3º LONG: 168º

Northern zone of the Meridiani Planum, linear crests LAT: 11.9º LONG: 0.7º

Aram Chaos, central zone at the large depression LAT: 3.1º LONG: 340.2º

High Region of the Polar North, Multiple-Unconformities of Sedimentary Strata, LAT: 79.7º LONG: 23.4º

Aram Chaos, central zone at the large depression, LAT: 3.1º LONG: 340.2º

Bekijk de website van Aperture voor meer hun werk.