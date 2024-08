Nergens wordt het leven zo gekoesterd als op de Zwarte Cross

We hebben met Noisey een zestienjarige punker geadopteerd. Hij heet Buster, speelt in de band The Kaak, heeft een onwijs sick kapsel, woont in Haarlem en we zijn van plan hem de hele zomer mee te slepen naar plekken zoals de Zwarte Cross terwijl we een camera op z’n gezicht zetten. Misschien onethisch, maar ja, aan het einde van de dag hebben we hem netjes weer thuis afgezet, en daar zei hij uitgeput dat hij het leuk vond. Laten we hem maar op z’n woord geloven dan.

Zwarte Cross, dus. Een enorme speeltuin vol stof en bier, met dit jaar als thema: ‘Leven Vóór De Dood’. Het perfecte podium om met de bezoekers te keuvelen over het hiernamaals, de angst voor de kist, en bier. Dit terwijl er overal waar je kijkt enorme wagens rondrijden en motoren het luchtruim betreden. Volgens sommigen is dit wat de hemel moet zijn.



Bekijk onze reportage van het festival hieronder.