Zwarte Cross & Noisey presenteren The Noaberhood

Ha! Dan he’j de schaop’n ant driet’n. Waarmee we maar willen zeggen: we hosten dit jaar een podium op de Zwarte Cross. Dat is leuk, want a’j neet naor buutn gaot, kom ie ok nargens (sorry, we zijn alvast even aan het oefenen om onszelf verstaanbaar te maken in het verre oosten). Op dat podium zijn louter topartiesten te zien, waarvan we de eerste lichting namen hier netjes voor je op een rijtje hebben gezet: Leafs, SMIB, Wolf, Dave Budha, John Frost, Sef, Vossenjacht, Fresku, Dio, De Likt, Snelle, Extince en Potential Criminal. Geen geetjen bozzen in de mangelenkoele, dus.

Naast het hosten van The Noaberhood (zo heet ons podium), zijn we aanwezig om een mooie berg artikelen, video’s en fotoreportages te maken op het gezelligste zoepfestijn van Nederland. O ja: koop hier snel kaarten, want het festival is bijna uitverkocht. Ajuus!