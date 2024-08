Win hier tickets voor de uitverkochtste Zwarte Cross ooit

Er was flinke paniek toen afgelopen november de kaartverkoop voor de Zwarte Cross opende. Dat het festival dit jaar weer ging uitverkopen was te verwachten, maar niemand had er rekening mee gehouden dat zoveel mensen tegelijk de jacht op een kaartje openden dat de server krakend, piepend en jankend fouten begon te maken. Hierdoor zijn er dubbele bestellingen geplaatst, en visten een aantal crossers hopeloos achter het ticketnet. Vervelend, pech, kaartjes weg – absoluut verschrikkelijk ongelofelijk onmogelijk om toch nog naar het festival te komen dit jaar.

Echt? Nee, joh! We hosten dit jaar met Noisey weer het hiphoppodium op de cross en wij mogen twee mensen gelukkig maken met twee toegangskaarten (inclusief camping) voor het hele weekend. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is VICE volgen op Instagram en even een mailtje sturen naar contestnl@vice.com waarin je uitlegt waarom het onmogelijke toch mogelijk gemaakt moet worden.

Videos by VICE

Wil je meer van dit? Volg ons dan ook op instagram.