Hoe een KOZP-demonstratie opnieuw werd verstoord door Zwarte Piet-aanhangers

Door heel Venlo hingen zaterdag posters met knalgele letters erop: ‘vrolijk sinterklaasfeest’, boven het hoofd van een pikzwarte Piet. Die werden ’s nachts opgehangen door een groep pro-Zwarte-Piet-actievoerders, omdat Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in de stad zou komen demonstreren. Daar bleef het niet bij voor de Zwarte Piet-aanhangers – er werd weer een flinke pot met de politie geknokt, gescholden en met etenswaren gegooid.

KOZP trok naar Venlo omdat de Limburgse gemeente grijze pieten inzet bij het sinterklaasfeest. Volgens de activisten is een grijze piet net zo goed racistisch.

Videos by VICE

Toen bekend werd dat KOZP dit weekend zowel in Venlo als Eindhoven ging demonstreren, werden direct acties aangekondigd door Zwarte Piet-aanhangers. De kans dat dat ellende oplevert is groot, bleek de afgelopen jaren. Vorig weekend was het ook raak. Pro-Zwarte-Piet-actievoerders gooiden met glas, eieren en vuurwerk en verstoorden zo een geplande demonstratie van KOZP in Maastricht. De ME moest ingrijpen om te voorkomen dat het nog verder uit de hand liep.

Deze zaterdag In Venlo is het geen ander verhaal. De sfeer is direct gespannen. ’s Ochtends staan er twee Zwarte Pieten met kartonnen borden te zwaaien namens het Zwarte Pieten Initiatief, een paar honderd meter naast het plein waar de KOZP-demonstratie is. De extreemrechtse politieke partij Nederlandse Volksunie heeft haar leden opgeroepen naar Venlo te komen om zich te laten horen. Uiteindelijk komen er een paar honderd mensen opdagen voor beide demonstraties.

Toch komen de Zwarte Piet-aanhangers niet echt in de buurt van de groep KOZP-demonstranten, die op het plein staan tegenover het Limburgs Museum. Ze zijn namelijk omsingeld door een leger aan politieagenten dat hen beveiligd.

Dansende KOZP-demonstranten. Foto: David Meulenbeld

Het verschil tussen de twee groepen die recht tegenover elkaar staan, is enorm. Aan de kant van KOZP wordt gesproken, gezongen en gedanst. Er zijn spandoeken, trommels en ballonnen. Aan de andere kant, achter een flinke barricade van politieagenten, is het vooral heel grimmig. Er wordt gescholden en geschreeuwd. Eén iemand is verkleed als Zwarte Piet, en bijna iedereen draagt een zonnebril – ondanks een nogal grauwe dag.

Een als Zwarte Piet verklede vrouw daagt de politie uit. Foto: David Meulenbeld

Als KOZP-demonstranten roepen ‘Zwarte Piet kan toch niet’, doet een vrouw een treiterend dansje. Ze is verkleed, met een gitzwart geschminkt gezicht. Iets later wordt in een speech gevraagd aan de pro-Zwarte-Piet-actievoerders om niet zo kinderachtig te doen. Een man reageert meteen van achter de muur van politie: “Kinderachtig? Het is fucking kinderfeest, kankerhoer!” De groep stapt steeds iets dichterbij de rij agenten.

De politie rijdt een scootmobiel omver. Foto: David Meulenbeld

Terwijl de KOZP-demonstranten dansen op het plein, komt er een achter de barricade een jongen triomfantelijk aanlopen met een Jumbo-tas vol eieren. Hij gooit ze op de agenten en wordt gearresteerd. Kort daarna begint de ellende echt en rijdt een politiebus zich middenin de groep pro-Zwarte-Piet-actievoerders. In een chaotische paar minuten wordt gevochten, met vuurwerk gegooid en de politiebus rijdt zelfs een scootmobiel omver. De groep wordt uit elkaar gedreven met knuppels en mensen worden gearresteerd.

De middag eindigt met een wrange nasmaak. Aan de ene kant van het plein verdwijnen de demonstranten van KOZP rustig kletsend weer in hun buscolonne met politiebeveiliging, terwijl de politie aan de andere kant wat arrestanten in een geblindeerd busje drukt. Hopelijk gaat het er zondag in Eindhoven een stuk gezelliger aan toe.

Scroll verder naar beneden voor meer foto’s

Foto: David Meulenbeld

Foto: David Meulenbeld

Foto: David Meulenbeld

Foto: David Meulenbeld

Foto: David Meulenbeld

Foto: David Meulenbeld

Foto: David Meulenbeld

Foto: David Meulenbeld

Foto: David Meulenbeld

Volg VICE ook op Instagram