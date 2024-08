Zwarte vrouwen vertellen over hun meest verschrikkelijke interraciale dates

Daten is eigenlijk een vorm van sociale Russisch roulette. Wanneer je besluit om op een date te gaan, weet je nooit of je een gezellige avond tegemoet gaat, of een ramp die zich kan meten met Tsjernobyl. Je date kan smakken, precies de verkeerde dingen zeggen, opeens een musicalster blijken te zijn, of iets te veel van Jezus houden. Kortom, er kan nogal wat misgaan als je aan het daten slaat.

Dat geldt natuurlijk ook voor gemengd daten. Ik heb gedatet met mannen met verschillende achtergronden. En ik ben in een hoop frustrerende, ongelukkige en ongemakkelijke situaties terecht gekomen. Ik ben over m’n hoofd geaaid als een hondje (“het haar van zwarte mensen voelt zo cool en anders!”), maar heb ook fysiologische vragen moeten beantwoorden (“ben je van binnen eigenlijk roze of bruin?”). Ik ben op absurde dates geweest, en daarin ben ik niet alleen. Mijn zwarte vriendinnen en ik hebben dit soort dingen vaker meegemaakt dan zou mogen – en zeker vaker dan we willen.

Videos by VICE

Hier zijn een aantal tenenkrommende verhalen van zwarte vrouwen die dateten met mannen met een andere etnische achtergrond.

“Ik was al een tijdje met een gast aan het appen, maar besloot uiteindelijk om ermee te stoppen. De aanleiding daarvoor was een foto die hij me tijdens het sexten stuurde. Het was een plaatje van een meisje dat vastgeketend zat in een soort sm-harnas. Verbijsterd vroeg ik hem wat-ie daarmee wilde zeggen. Hij stuurde terug: ‘Ik heb dit altijd al bij een zwart meisje willen proberen. Ik denk dat het heel geil kan zijn.’ Ik heb z’n nummer toen maar snel gewist.”

– Kim, 23

“Toen ik een keer met mijn vriendje over straat liep, stapte er een dakloze man op ons af die aan mijn vriend vroeg waar hij mee bezig was. Tot onze schrik begon hij daarna een hele tirade af te steken: dat mijn vriendje beter kon krijgen dan ik, dat hij iedereen kan krijgen omdat hij wit is, en dat hij niet met z’n aap als ik samen zou moeten zijn.”

– Brianna, 22

“Ik datete een tijdje met een Vietnamese jongen die vaak tegen me zei dat mijn tepels op bonbonnetjes leken. Maar dat was nog lang niet het ergste. Zijn ouders hadden echt een hekel aan mij – ze vonden het niet leuk dat ik niet Aziatisch ben. Als we bij ze op bezoek gingen, glimlachten ze naar me en deden ze heel vriendelijk, terwijl ze ondertussen in het Vietnamees tegen elkaar zeiden dat ik niet goed genoeg was voor hun zoon, omdat ik zwart ben. Mijn vriendje vertelde me dat dan achteraf. Uiteindelijk besloot ik om de relatie te beëindigen, maar elke keer dat ik het probeerde uit te maken, zei hij tegen me dat ik zijn ouders niet serieus moest nemen, omdat ze oud en traditioneel waren. Maar ik bleef me toch afvragen hoe hij er echt over dacht: als je hun gedrag gewoon accepteert, betekent dat dan niet dat je het deels met ze eens bent?”

– Lauren, 29

“Ik was al een tijdje samen met een jongen die half Dominicaans en half Puerto Ricaans is. Het ging goed tussen ons, dus op een gegeven moment nam hij me mee naar zijn ouders. Zijn moeder was heel vriendelijk en gastvrij. Ze was geïnteresseerd in mijn familie en onze achtergrond. Ze wilde meer weten over Guineese bruiloften en tradities, de gebruiken rondom daten, en vroeg zich hardop af hoe het zou zijn om gemixte kleinkinderen te hebben. Zijn Dominicaanse vader kwam later thuis, en zei niet zo veel. Hij vroeg wat voor baan ik later wilde hebben, maar zei verder amper iets tijdens het avondeten. De spanning was om te snijden. En ik merkte dat mijn vriendje zich een beetje ongemakkelijk voelde.

Toen verbrak zijn vader de stilte: ‘Ik weet dat je denkt dat je mijn zoon aan het daten bent, maar dit gaat nu stoppen… Mijn zoon mag geen ‘Negra’ daten.’ Mijn vriendje was compleet in shock en zei niets. Zijn moeder begon te vloeken, en zijn vader begon zich verwoed te verontschuldigen. Ik wist niet wat ik moest doen. Dus pakte ik mijn tas, bedankte ze voor het eten, zei tegen mijn vriendje dat het over was, en liep naar buiten. Onderweg naar huis belde ik huilend mijn broer op.”

– Nandee, 23

“Ik datete een tijdje met een gemixt meisje dat was opgevoed door haar witte moeder en familie. Zij had krullen. Eén keertje noemde ik mijn eigen haar ook krullend, en toen verbeterde ze me. “Je bedoelt je negerkroes,” zei ze. Ik vroeg wat ze daarmee bedoelde, en toen zei ze: ‘Gewoon, het haar dat zwarten hebben.’ Ik vroeg hoe ze haar eigen haar zou omschrijven, en toen zei ze ‘goed haar.’ Ik wist niet wat me overkwam.”

– Alexis, 23

“Ik was heel goed bevriend met een witte jongen. Hoewel onze relatie volledig platonisch was, kreeg ik vaak schuine blikken en misplaatste opmerkingen van witte vrouwen als we samen ergens heen gingen. Het is ergens wel grappig, omdat je dit soort verhalen meestal andersom hoort. Vrouwen vroegen me dan met een benauwde blik hoe we elkaar hadden ontmoet. Als ik zei dat we gewoon bevriend waren, waren ze zichtbaar opgelucht.

Een witte vrouw zei zelfs tegen me dat ze had gehoord dat hij slecht was in bed, omdat ze wilde voorkomen dat ik seks met hem zou hebben. Een andere vrouw zei dat ze hem heel knap vond, en maakte zich hardop zorgen over hoe onze kinderen eruit zouden zien, omdat ze bang was dat die op mij zouden lijken. Het leek wel alsof ze vonden dat ze het recht hadden om zo onbeschoft te doen, en me dusdanig te intimideren dat ik geen relatie met hem zou aangaan. Blijkbaar stoorden deze vrouwen zich enorm aan onze band.”

– Dawn, 45

“Soms, als ik met mensen buiten mijn eigen etniciteit date, vraag ik me af of diegene mij interessant vindt, of mijn Zuid-Amerikaanse afkomst fetisjeert. Zo was er een gast die de hele tijd wilde dat ik Spaans tegen hem praatte als we in bed lagen. Ik voelde me er zo ongemakkelijk onder. Als je je verbonden wil voelen met mijn cultuur, of mijn ouders wil ontmoeten en meer over mijn roots te weten wil komen, dan is dat prima. Maar mijn taal en cultuur zijn geen rollenspelletje dat ik ga opvoeren omdat jij het opwindend vindt. Na hem heb ik een tijdje geen witte jongens meer gedatet.”

– Joan, 26

“Mijn laatste vriendje was van Iraanse komaf. Het ging uit omdat zijn familie niet accepteerde dat ik zwart ben. Zijn familie deed alsof ik niet bestond. En hij hielp eraan mee –als zijn ouders hem belden, dan wilde hij dat ik stil was, zodat ze niet zouden weten dat ik er was. Uiteindelijk dumpte hij mij, omdat hij zich niet kon voorstellen dat onze families ooit nader tot elkaar zouden kunnen komen. Maar dat heeft voor mij uiteindelijk goed uitgepakt. Ik heb nu een liefdevolle relatie met iemand die ook een andere achtergrond heeft, maar me niet verborgen probeert te houden voor zijn ouders.”

– Ashley, 27