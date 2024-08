Zweet, zwepen en alpaca’s: foto’s van nachtelijk Berlijn

Van ravers die spaghetti van elkaars lijven slurpen tot levende alpaca’s die door de club grazen – er is vrijwel geen aspect van het Berlijnse nachtleven dat Jesús Pastor niet gefotografeerd heeft. De afgelopen zeven jaar kwam de fotograaf op de meest hedonistische feesten om de “nachtdieren”, zoals hij ze graag noemt, vast te leggen. “In Berlijn komen de mensen ’s nachts tot leven,” vertelt hij me.



Pastor begon in 2010, toen hij foto’s maakte op de schimmige afterparty’s van het Filmfestival van Berlijn. Al snel bouwde hij een reputatie op, waardoor hij en zijn camera toegang kregen tot het soort evenementen waarop fotografen doorgaans niet welkom zijn – zoals de feesten in de King Size Bar (die bekendstaat om de beperkte ruimte en waar het lastig binnenkomen is) of The House of Red Doors in Wild Renate, die door de organisatoren wordt omschreven met de steekworden “seks, hedonisme, escapisme en losbandigheid.”

Voor zijn nieuwste serie, Wild Wolves, verzamelde Pastor zijn beste foto’s van de hedonistische uitspattingen van nachtelijk Berlijn. Hij vertelt dat hij zo van Berlijn houdt vanwege het totale gebrek aan taboes. “Je ruikt de vrijheid in elke hoek,” zegt hij.

Scroll naar beneden voor meer foto’s uit Jesús Pastors “Wild Wolves”.