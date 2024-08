15 najbardziej kultowych scen z jedzeniem w historii kina

Ze względu na zdolność tworzenia kolejnych warstw znaczeniowych i emocjonalnych za pomocą jednego kęsa, jedzenie zawsze zajmowało uprzywilejowane miejsce w sztukach wizualnych. Dla filmowców jest potężnym narzędziem umożliwiającym ukazanie dekadentyzmu, nostalgii, a nawet groteski na ekranie. Nic dziwnego, że niektóre z najbardziej charakterystycznych momentów w klasycznych filmach (używamy tu luźnej definicji „klasycznego” obejmującej lata przed 1990 rokiem) krążą wokół aktów przygotowywania i konsumowania posiłków. W samą porę na filmowy maraton na koniec lata, oto 15 najlepszych momentów kulinarnych w filmie. Uwaga: przed nami dużo spoilerów.

1. 50 jajek na twardo, Nieugięty Luke (1967)

Videos by VICE

Luke Jackson (Paul Newman) to były żołnierz uwięziony za drobne przestępstwo. Przechwalając się przed innymi więźniami stwierdza, że zje 50 jaj w ciągu godziny. Napakowany symbolizmem religijnym film robi wszystko, by Luke’a można było uznać za męczennika na miarę Chrystusa. Po pomyślnym zjedzeniu niebotycznej ilości jaj w ramach zakładu i zyskaniu aprobaty współwięźniów, Luke rozkłada się na stole — odzwierciedlając ukrzyżowanie Jezusa i zapowiadając swój niewesoły los.

2. Tłuczone ziemniaki, Bliskie spotkania trzeciego stopnia (1977)

Ten film sci—fi to jedno z najlepszych dzieł Stevena Spielberga. Po zobaczeniu UFO elektryk Roy Neary (Richard Dreyfuss) zaczyna intensywnie fascynować się statkami kosmicznymi, a także tajemniczym kształtem przypominającym górę. Obsesja zaburza życie rodzinne, co ilustruje kultowa, pełna emocji scena obiadowa. Roy rzeźbi enigmatyczny kształt (którym okazuje się góra Devils Tower w stanie Wyoming) w stosie tłuczonych ziemniaków, podczas gdy jego dzieci cicho płaczą, patrząc na obłąkanego ojca.

3. Drugie śniadanie, Klub winowajców (1985)

https://www.youtube.com/watch?v=fT1EbZH0YVs

Pamiętasz element osądzania lub bycia osądzanym na podstawie drugiego śniadania, które przyniosłeś do szkoły? Ten kultowy klasyk o liceum to historia pięciu stereotypowych uczniów — mięśniaka, królowej balu, nerda, kryminalisty i outsiderki — którzy trafili do kozy i muszą razem spędzić weekend w szkolnej bibliotece. Gdy nadchodzi pora na drugie śniadanie, każdy wyciąga swój spakowany posiłek, który wyjawia więcej informacji na temat ich osobowości. Awanturnik Bender (Judd Nelson) z obrzydzeniem obserwuje, jak popularna snobka Claire (Molly Ringwald) przyprawia swoje fantazyjne sushi sosem sojowym. Z jego ust w końcu padają słowa pełne odrazy „Co to jest?”. Posiłki pozwalają widzowi poznać środowisko z jakiego wywodzą się postacie, jednocześnie umożliwiając bohaterom na porozumienie między sobą.

4. Spaghetti, Zakochany kundel (1955)

Zakochany kundel, historia miłosna lepsza niż Twilight, to jeden z najlepszych oldschoolowych musicali Disneya. Ciekawostka: Walt Disney planował wyciąć kultową scenę ze spaghetti, ponieważ sądził, że nie będzie ona romantyczna. Boże, jak bardzo się pomylił. Mielibyśmy szczęście, gdyby randki kończyły się równie perfekcyjnie, jak przypadkowy, przepełniony sosem psi pocałunek.

5. Całość Uczty Babette (1987)

Nagrodzony Oscarem duński film na podstawie opowiadania Isaka Dinesena (prawdziwe nazwisko: Karen Blixen) ukazuje jedno z najbardziej niezapomnianych dań w kinematografii. Film opowiada o dwóch protestanckich siostrach zamieszkujących odległy półwysep Jutlandzki. Pewnego dnia odwiedza je kobieta podająca się za francuską uchodźczynię i prosi o pracę w roli gosposi. Kobiety nie wiedzą, że przyszła gosposia jest dawną szefową kuchni słynnej paryskiej restauracji — dopóki nie postanowi przygotować dla nich obfitej świątecznej uczty, która dosłownie zmieni ich życie. Współczucie, ironia i przebaczenie są w menu.

6. Żółtko jajka, Tampopo (1985)

https://www.youtube.com/watch?v=SQKGr7-Rjlg

Komediowy hołd dla ramenu Tampopo umożliwił zachodniej publiczności zapoznanie się z japońskimi kluskami. Film dał nam również dar w postaci Kena Watanabe grającego jednego z dwóch kierowców ciężarówek z obsesją na punkcie ramenu. Gun pomaga tytułowej wdowie Tampopo (Nobuko Miyamoto) nauczyć się robić świetne kluski.

By być z nami na bieżąco: polub nas, obserwuj i koniecznie zaznacz w ustawieniach „Obserwuj najpierw”

Co ciekawe, najbardziej kultowy moment w produkcji związany z jedzeniem, nie ma nic wspólnego z makaronem, a z seksualnie wyzwolonym gangsterem i jego kochanką. W największej roli drugoplanowej jajek od czasów Nieugiętego Luke’a para przekazuje sobie żółtko z ust do ust, aż do momentu jego pęknięcia. Obserwujemy, jak gęsta żółta substancja kapie po brodzie kobiety w scenie, która jest jednocześnie sugestywna i bardzo odważna.

7. Koszmarna kolacja, Obcy (1979)

Uprzedzaliśmy, makabra. Nie zdradzimy zbyt wiele, ale czy słowo „rozpruwacz” cokolwiek wam mówi? Spektakularny horror sci—fi Ridleya Scotta prezentuje jeden z najgorszych sposobów na śmierć — podczas jedzenia, oczywiście.

8. Uwagi dla smakoszy, Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek (1989)

https://www.youtube.com/watch?v=TuDrYOw4tBU

Słynny kostiumowy dramat romantyczny/kryminał Petera Greenaway’a to skandalizujący komentarz na temat grup społecznych i władzy. Akcja ma miejsce w wykwintnej francuskiej restauracji, jednak jedzenie nie pełni tylko roli konsumpcyjnej — przywodzi na myśl erotyzm, jest perfekcyjnym tłem dla sekretnych schadzek oraz przerażających morderstw. Gburowaty restaurator Albert (Michael Gambon) objaśnia przy stole, w jaki sposób powinien jeść „smakosz”. Zirytowanie jego bystrej żony Georginy (Helen Mirren) nie trwa jednak długo — jedząc szparagi, nawiązuje ona kontakt wzrokowy z potencjalnym przyszłym kochankiem.

9. Walka na jedzenie w bufecie, Menażeria (1978)

Począwszy od What a wonderful world Sama Cooke’a, na niekontrolowanej walce na jedzenie kończąc, ta scena z wywrotowej komedii Johna Landisa była przełomowym momentem dla zmarłego Johna Belushi, grającego członka bractwa Delta. W wywiadach z reżyserem okazało się, że scena została całkowicie zaimprowizowana i nakręcona w jednym ujęciu.

10. Montaż „Bread and butter”, 9 1/2 tygodnia (1986)

Ten słynny erotyczny klasyk pokazuje Johna (Mickey Rourke), maklera z Wall Street i asystentkę galerii sztuki Elizabeth (Kim Basinger) w niezliczonej ilości wyuzdanych epizodów, poczynając od trójkąta z prostytutką, na seksie w sklepie porno kończąc. Jednak spośród seksu w miejscach publicznych i krępowania wyróżnia się jedna, jedyna w swoim rodzaju scena. Syrop na kaszel i papryczki jalapeño nigdy nie były tak podniecające, jak w rytmie „Bread and butter” The Newsbeats.

11. Chińska restauracja na Boże Narodzenie, Prezent pod choinkę (1983)

Tak, kolęda z udawanym chińskim akcentem w tej kultowej scenie jest strasznie rasistowska, ale wciąż zapada w pamięć w związku z ukazaniem (i dekapitacją) obecnie powszechnie znanej kaczki po pekińsku, którą narrator nazywa „chińskim indykiem”.

12. Kanapka z pastrami i udawany orgazm, Kiedy Harry poznał Sally (1989)

Na długo przed tym, jak Specjalista od niczego zwrócił uwagę na najlepsze restauracje Nowego Jorku, Harry (Billy Crystal) spotkał się z Sally (Meg Ryan) w ukochanym przez nowojorczyków Katz’s Delicatessen. Pomiędzy kęsami słynnej kanapki z pastrami para kłóci się o to, czy kobiety udają orgazmy. Ku przerażeniu Harry’ego, Sally odgrywa przedstawienie godne Oscara, udowadniając, że ma rację, jednocześnie doprowadzając do słynnych słów padających z ust klientki siedzącej nieopodal: „Poproszę to samo co ona”.

13. Tort weselny w kształcie pancernika, Stalowe Magnolie (1989)

Gwiazdorska, całkowicie kobieca obsada: Sally Field, Dolly Parton, Shirley Maclaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis i Julia Roberts w opartym na prawdziwych wydarzeniach dramacie o samozaparciu i społeczności w małym luizjańskim miasteczku. W pamiętnej scenie przyszły mąż Julii Roberts grany przez Dylana Mcdermotta najpierw podkreśla istotność południowej tradycji rozdzielenia tortu pana młodego i głównego tortu weselnego, by następnie poprosić o ciasto red velvet w kształcie pancernika.

14. Mleko Korova, Mechaniczna Pomarańcza (1971)

Pokręcony bar mleczny Korova przygotowuje grunt pod dystopijny dramat w reżyserii Stanleya Kubricka — już od pierwszej sceny mamy do czynienia z miksturami pełnymi narkotyków. Miejsce spotkań bandyty i gwałciciela Alexa (Malcolm McDowell) oraz jego bandy „kompanów” przepełnione jest meblami w kształcie nagich kobiet. Z ich sutków wypływa „mleko plus”, które zdaje się reprezentować młodość bohaterów — jej niewinność zdeprawowaną przez mroczną przemoc.

15. Lody w rożku, Szarada (1963)

https://youtu.be/-6kVibYIpmU?t=1h9m43s

Kryminał/romans w technicolorze Stanleya Donena jest godny uwagi ze względu na chemię pomiędzy Reginą (Audrey Hepburn) i Peterem (Cary Grant), zilustrowanej doskonale choćby w scenie, w której Peter kupuje Reginie lody w rożku, tylko po to, by zaraz wylądowały na jego marynarce. Dodaj lody nad Sekwaną do swojej listy doskonałych randek w Paryżu.

Artykuł pierwotnie ukazał się na Munchies

Więcej na VICE: