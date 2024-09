Aktorzy porno zdradzają, jak dłużej wytrzymać podczas seksu

Wielu mężczyzn martwi się, że nie wytrzymają wystarczająco długo w łóżku – często spowodowane jest to słabymi żartami rodem z sitcomów, seks-maratonami w filmach porno i ogromowi kulturowej i społecznej presji. Wydaje się, że wytrwanie tak długo, jak Kanye West stało się niezbędną zmienną w dobrym seksie oraz podstawą szacunku do samego siebie. Zbyt szybki wytrysk to niezbity dowód, że facet nie jest w stanie zadowolić partnera, ani sprostać oczekiwaniom związanym z męskością. Już Missy Elliott śpiewała, że „nie chce, nie potrzebuje i nie może znieść »mężczyzny na minutę«”.

Prawdę mówiąc, większość mężczyzn nie powinna martwić się o swoją seksualną wytrzymałość. Według seksuologów większość par heteroseksualnych uważa, że penetracja trwająca od siedmiu do trzynastu minut jest pożądana, ale trzy do siedmiu minut jest całkowicie wystarczająca. Badania ludzkich zachowań seksualnych wykazały, że przeciętny mężczyzna może wytrzymać około 5,5 minuty, zanim osiągnie orgazm – niewielu może się pochwalić wynikiem przewyższającym 12 minut (dane dotyczące nieheteroseksualnych pragnień i wydajności są niestety trudniejsze do zdobycia). Powszechnie wiadomo też, że obfita gra wstępna jest często istotniejsza dla dobrego stosunku od samej penetracji. Dla wielu kobiet ponad dziesięć minut pracy „młota pneumatycznego” jest zwyczajnie wyczerpujące. Trzeba też pamiętać, że seks w pornografii zazwyczaj nie jest czymś do naśladowania, a raczej budzącym grozę.

Na pewnym etapie życia przynajmniej jedna trzecia facetów cierpi z powodu przedwczesnego wytrysku, ku swojemu przerażeniu kończąc w ciągu jednej minuty od początku penetracji. Jeszcze więcej mężczyzn prześladuje szybki wytrysk, niepozwalający na osiągnięcie zadowolenia przez żadną ze stron. Nawet ci, którzy potrafią wytrzymać dłużej, odczuwają niepokój. Czym jest to spowodowane? Przesadzonymi oczekiwaniami o podłożu kulturowym mówiącymi o tym, ile płeć penetrująca powinna wytrzymać.

Niektórzy mężczyźni twierdzą, że mogą rozwiązać ten problem, po prostu używając prezerwatywy zmniejszającej wrażliwość. Takie rozwiązanie może być niekomfortowe i niepożądane dla niektórych par, a na pewno nie działa u wszystkich. Substancje chemiczne, takie jak antydepresanty SSRI lub spreje i chusteczki nawilżające na bazie lidokainy, mogą faktycznie pomóc mężczyznom złagodzić doznania i czuć się pewniej podczas stosunku. Niestety, te rozwiązania mogą mieć nieprzyjemne skutki uboczne. Takie „panacea” nie są odpowiednie dla wszystkich, w związku z czym istnieje realne zapotrzebowanie na praktyczne sposoby, które pomogą zatroskanym mężczyznom wydłużyć przyjemność w łóżku.

Z odsieczą przybywa zawód gwiazdora porno, który umiejętność przedłużania stosunku ma opanowaną do perfekcji. Jak opowiada Johnny Goodluck, w branży od trzech lat: „Sesje nagraniowe często wymagają, by seks trwał co najmniej 30 minut, ale czasami ten czas wydłuża się do ponad trzech godzin”. Niektóre gwiazdy, jak Steven Holmes, weteran porno z ponad dwudziestoletnim stażem, mówią, że przychodzi im to naturalnie. Aaron „Small Hands” Thompson po 16 latach w zawodzie twierdzi, że w życiu codziennym jest w stanie wytrzymać zdecydowanie dłużej – podobno może to potwierdzić jego żona. Jak przyznaje szereg aktorów porno, często mają wrażenie, że wybuchną na długo przed zakończeniem sceny. „Większość moich dni w pracy spędzam, rozpaczliwie próbując nie spuścić się, jednocześnie zachowując pozory, że jestem niemalże olimpijczykiem w dziedzinie seksu” – mówi pracujący w branży od 6 lat Logan Pierce. Dick Chibbles – aktor porno od 17 lat – przyznaje, że w przeszłości również miał problemy z przedwczesnym wytryskiem.

Niektóre gwiazdy porno twierdzą, że mogą wytrzymać dłużej przy włączonej kamerze niż w prawdziwym życiu, ponieważ plany filmowe zwyczajnie nie są seksowne. „Na miejscu jest ekipa, która daje wskazówki co do sceny, ale też pozycji samych w sobie” — mówi Ryan Driller, w zawodzie od 10 lat. „W większości przypadków łatwiej się zdekoncentrować niż w życiu osobistym”. Część gwiazd używa również środków dopingujących, by mieć pewność, że podoła zadaniu; jeśli nie będzie w stanie tego zrobić, nie przetrwa długo w tym biznesie. Większość jednak poświęciła swoją karierę na rozwijanie i ćwiczenie wielu psychicznych i fizycznych technik, które pomagają w koncentracji.

Nie wszystkie ich rady są rewolucyjne. Lwią część usłyszałbyś u seksuologa lub przeczytał w magazynie dla mężczyzn. By opanować pewne techniki potrzeba czasu i dyscypliny, a niekoniecznie będą odpowiednie dla wszystkich, ponieważ nasze ciała się różnią. Wszystkie jednak skutecznie przenoszą doświadczenia zdobyte na planie porno do prywatnej sypialni. Według Drillera niektóre mogą być nawet łatwiejsze w zastosowaniu podczas codziennnego seksu, ponieważ para może się w całości skupić na sobie, zamiast cały czas pracować pod kamerę. Z kolei Goodluck podkreśla: „Każdy facet może potrenować i sam poeksperymentować, by budzić szacunek w łóżku”.

Specjalnie dla mężczyzn, którzy odczuwają dyskomfort w związku z wytrzymałością podczas stosunku, Chibbles, Driller, Goodluck, Thompson i Pierce na prośbę VICE podzielili się swoimi najlepszymi sztuczkami na zwolnienie tempa, gdy czują, że wybuchną. Poniżej znajdziesz ich dobre rady.

Logan Pierce

Jeśli wydaje mi się, że za wcześnie dojdę, próbuję przenieść się myślami gdzieś indziej, myśleć o rzeczach monotonnych i nudnych. Czasami myślę sobie: ta podłoga z płytek jest niewygodna. Moja kość ogonowa jest już pewnie posiniaczona. Ciekawe jak długo byliśmy w tej pozycji. Moje plecy są spocone i przy każdym ruchu wydobywa się ten mokry dźwięk. Jeśli nie mogę się rozproszyć, po prostu przestaję się skupiać na sobie i przenoszę uwagę na moją partnerkę, robię jej dobrze przez chwilę i łapię oddech. Zrób sobie przerwę. Napij się czegoś.

Naprawdę nie ma żadnego sekretu, by seks trwał dłużej. Po prostu ćwicz. Ćwicz, ćwicz, ćwicz.

Dick Chibbles

Komunikacja to podstawa. Powiedz swojemu partnerowi, co czujesz, daj mu znać, jeśli to, co robi, jest zbyt intensywne. Większość aktorów robi tak: jeśli jesteśmy blisko i powiedzmy, że dziewczyna nas ujeżdża, delikatnie klepiemy nogę w miejscu, które jest poza kadrem. To znaczy: „Hej, zmień trochę pozycję. Jestem już blisko, a mamy się tu pieprzyć jeszcze przez 45 minut”.

Nie bój się mówić o tym, że nie wytrzymasz wystarczająco długo. Jeśli twoja partnerka jest tobą zainteresowana, zrobi to, co moja dziewczyna zrobiła wiele lat temu: [pomoże ci i będzie też sama sygnalizować wszelkie obawy]. Kto wie, może ona też zmieni twoje życie.

Używam również techniki oddechowej, którą opracowywałem latami. Pomaga utrzymać koncentrację i niemal całkowicie wyciszyć czucie na moim penisie. Skupiam się bardziej na dźwięku mojego oddechu. Zwiększony przepływ tlenu zwiększa sztywność mojej erekcji i utrzymuje mnie w kontroli nad moim ciałem.

Kolejną rzeczą, którą robię, kiedy czuję, że dochodzę, jest ściąganie moich jąder. Zwykle są dalej od ciała podczas seksu, a im bliżej do wytrysku, tym bliżej twojego ciała się znajdują. Mam wrażenie, że jeśli je ściągnę, to zresetuję czas pozostały do końca. Wiem, że to brzmi zabawnie, ale hej, spróbuj tego kiedyś i możesz być zaskoczony, że to działa.

No i na litość boską, panowie, zajmijcie się swoimi partnerkami! Uczcie się ich ciał. Dajcie im dar ekstazy, zanim dotrą do waszych spodni. Przynajmniej jeśli nie uda wam się wytrzymać zbyt długo, będziecie wiedzieli, że je zaspokoiliście. To z kolei wzmocni waszą pewność siebie i pomoże wam wydłużyć przyjemność.

Johnny Goodluck

Mięśnie Kegla. Mężczyźni mają mięśnie dna miednicy. To te same, których używasz do zatrzymania strumienia moczu. Większość mężczyzn rozpoznaje zaciśnięcie, którego rezultatem jest strumień o średniej mocy. Sekretem stłumienia jest wytrzymałość tych mięśni. Jeśli są w dobrej kondycji, możesz powstrzymać się od wytrysku tak długo, jak potrzebujesz. Są sposoby na ich ćwiczenie, tak ja w przypadku każdego innego mięśnia.

Możesz ćwiczyć kegle podczas masturbacji lub z partnerką. Istnieje świetna książka, Male Pelvic Fitness, która objaśnia działanie tych mięśni. Możesz równie łatwo odszukać w Google dobre ćwiczenia na tę część ciała. Łatwo jest znaleźć informacje. Większość mężczyzn po prostu o tym nie wie.

Dodatkowo niektórzy ludzie, włącznie ze mną, mają określone pozycje, w których łatwiej jest nad sobą zapanować. Są też te, które wywołują kulminację. Znajomość swojego ciała i jego silnych pozycji jest kluczowa. Musisz jednak dużo się nauczyć i ćwiczyć. Ale możesz się przy tym dobrze bawić! Następnym razem, gdy będziesz miał czas dla siebie lub będziesz dobrze się bawił z partnerką, spróbuj zobaczyć, jak długo możesz to powstrzymać. Jeśli czujesz, że się zbliża, przystopuj, zresetuj, a następnie kontynuuj. Może spróbuj innej pozycji.

Aaron Thompson

Pierwszą rzeczą, którą robię, gdy czuję, że za szybko się spuszczę, jest znalezienie miejsca, w którym mógłbym ukryć twarz, gdzieś poza ujęciem. Potem gryzę się w policzek lub w palec. Naprawdę mocno. Zwykle wstrząs i ból odrobinę obniża moją erekcję i jestem w stanie ponownie się skupić.

Ryan Driller

Skupiam się na dziewczynie lub dziewczynach, z którymi uprawiam seks, na ich radości zamiast na swojej. Jeśli koncentrujesz się na jej przyjemności i pomagasz jej dojść, prawdopodobnie nawet nie zauważysz tego, co czujesz. Najlepsze jest to, że naprawdę będzie chciała później się odwzajemnić. Jest to obopólne zwycięstwo.

Jeśli jesteś zbyt blisko, zmień swoją pozycję, kąt i tempo. Spraw, by seks był zupełnie inny. Jeśli czujesz, że to nadal za dużo, przerwij, wyjdź i zrób jej minetę. Zostaw swojego kutasa w spokoju.

Często, gdy nagrywamy, używamy też dużo lubrykantu, ponieważ pieprzymy się znacznie dłużej niż większość ludzi. Nadmiar wazeliny może działać jako bufor i rodzaj znieczulenia. Nie jak prawdziwy środek znieczulający, ale trochę jak rękawiczka. To może pomóc w oddaleniu ejakulacji.

