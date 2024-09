Apple ogłasza start serwisu streamingowego

Na niedawno zakończonej, corocznej, międzynarodowej konferencji Apple w San Francisco, odbyło się obiecane, oczekiwane od dawna, ogłoszenie współpracy Apple i Beats we wspólnym projekcie streamingowym. W trakcie otwierającej konferencję prezentacji, dyrektor zarządzający Apple Tim Cook ustąpił miejsca na scenie współzałożycielowi Beats Electronics, Jimmy’emu Lovine, by ten przekazał szczegóły na temat Apple Music.

Dzięki Apple Music będziecie mogli odsłuchiwać całą bibliotekę iTunes, z dużym naciskiem na playlisty tworzone przez ludzi oraz nagrania polecane przez ekspertów. To wielkie odejście od sterowanych algorytmami rekomendacji muzycznych, które oferują istniejące na rynku streamingowe giganty. Na konferencji zaprezentowany został również projekt Beats1, czyli nadająca przez całą dobę globalna stacja radiowa, z ośrodkami w Nowym Jorku, Los Angeles i Londynie. Zane Lowe, który niedawno opuścił BBC Radio 1, będzie jej pierwszym gospodarzem. Ponadto oferowany przez Apple Music zupełnie nowy serwis Connect, otworzy artystom ścieżkę do bezpośredniego kontaktu z fanami, by prezentować im nową muzykę, zdjęcia, czy teksty.

Podczas konferencji krótką przemowę na temat historii muzyki wygłosił Trent Reznor z Nine Inch Nails. Drake udzielił natomiast wykładu motywującego na temat Apple Music i Connect, wyjaśniając jak artyści będą mogli przekazać swoją muzykę wprost do rąk fanów, zaznaczając, że jego Views from the 6 zostanie wydane właśnie za pośrednictwem serwisu. Prezentację zakończono projekcją filmu z soundtrackiem w postaci nowego, lecz nienazwanego kawałka Pharrella i występem The Weeknd z wisienką na torcie w postaci nowego, wyprodukowanego przez Maxa Martina singla “Can’t Feel My Face”, który możecie już pobrać z iTunes Store.

Apple Music oficjalnie startuje 30 czerwca. Koszt to 9.99$ miesięcznie, a pierwsze trzy miesiące otrzymacie za darmo. Rodziny mogą dzielić konto między maksymalnie sześciu członków za jedyne 14.99$ miesięcznie. Zobaczcie poniżej oficjalny trailer Apple Music z muzyką The Weeknd oraz trailer Beats1 z Zane Lowe prezentującym nową muzykę Pharrella.

