Ariana and the Rose uchwyciła clou rozpadu relacji w “Love You Lately”

“Guess I don’t love you lately”, śpiewa Ariana wraz z chłopakami z RKCB. Ups. To słowa, które nigdy nie zabrzmią miło, w przeciwieństwie do bardzo przyjemnej dla ucha piosenki “Love You Lately”. Wywodząca się z Nowego Jorku Ariana najczęściej tworzy euforyczny, taneczny synth-pop wpasowujący się w gusta większości fanów Charli XCX. Jednak ten numer z jej nadchodzącego “Retrogate EP”, będący efektem współpracy z duetem z Los Angeles, RKCB, ma w sobie więcej ze zmysłowego r&b.

“Piosenka jest tym urywkiem relacji, w którym zdajesz sobie sprawę że to już koniec, ale nie jesteś jeszcze gotowy, by to zakończyć”, wyjaśnia Ariana. “Pisanie z chłopakami z RKCB zawsze jest genialne. Siedzieliśmy w studiu, tworząc to co przeobraziło się w “Love You Lately” i po prostu czuliśmy, że historia musi zostać opowiedziana zarówno z damskiej, jak i

i męskiej perspektywy”.

Retrograde is out March 24th. Ariana and the Rose will play at this year’s SXSW