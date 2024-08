Ariana Grande poprawiła swój tatuaż z „ruszt do mięsa” na „japoński palec z grilla”

Nie uważam, że tatuaże muszą mieć jakiekolwiek znaczenie. Myślę, że to zarówno fajne, jak i głupie, zrobić sobie durny, dziwny tatuaż dla jaj. Mam listę potencjalnych pomysłów na dziarę w moim telefonie, na której znajdują się takie pozycje jak „krwawe łzy lany del rey” czy „numer telefonu” – chcę, żebyście mieli świadomość, że nie mam nic przeciwko uwiecznianiu na skórze absolutnych bzdur.

Ale pewna granica została przekroczona.

Parę dni temu Ariana Grande próbowała zrobić sobie tatuaż z o treści „7 pierścieni” – tytuł jej nowej kontrowersyjnej piosenki – po japońsku. Nic skomplikowanego, prawda? NIE! Coś poszło bardzo, bardzo nie tak podczas tłumaczenia i na dłoni gwiazdy zamiast „7 pierścieni” na stałe zagościł……. „mały grill na węgiel drzewny”.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62 — *amo* (@hey__amo) January 30, 2019

Mam wrażenie, że problem z „grillem” polega na tym, że zasadniczo nie jest to zły pomysł na tatuaż. Byłoby coś dość zabawnego i absurdalnego w wypaleniu(?) tego napisu na stałe na swoim ciele. Bo to jest śmieszne! To dobry żart, z którego wszyscy możemy się pośmiać. Niestety, kiedy robisz sobie napis w języku, którego nie znasz – zwłaszcza za pomocą innego alfabetu, niż łaciński – naprawdę sam wystawiasz się na bicie od dziesięciu miliardów artykułów na UNILAD. To śmieszne i głupie, ale też trochę smutne, nie?

W każdym razie Ariana – która podobnie jak większość z nas nie lubi, kiedy naśmiewają się z niej w Internecie – próbowała naprawić swój grill, dodając więcej znaków kanji. Niestety – i szczerze mówiąc, mam niebywałą radochę informując wam o tym – Ariana znowu spieprzyła sprawę. I tym razem może być nawet gorzej! Według Eimi Yamamitsu z Buzzfeed tatuaż hołdujący orientalnym mięsiwom z rusztu brzmi teraz „japoński palec z grilla”. Pomyśl przez chwilę o tej frazie. Daj jej się rozpłynąć w twoich ustach. To jest tak zajebiście idiotyczne. Jak tak można, Ariana!? No jak?!

Why… how… now Ariana’s tattoo reads “Japanese BBQ finger” 💅 pic.twitter.com/zC2LxSKJtI — Eimi Yamamitsu | 山光瑛美 (@eimiyamamitsu) January 31, 2019

Jasne, „japoński palec z grilla” nie jest najgorszą rzeczą, jaką można sobie wytatuować. Wyobraźcie sobie, że to mógłby być „palec z małego grilla na węgiel drzewny ♡”. To by dopiero było niedorzeczne, nie? Cóż, jeśli na samą myśl o takim tatuażu na dłoni, rozpiera was radość z cudzego nieszczęścia, to muszę was uświadomić w kwestii jeszcze jednej rzeczy – tłumacze z Kokatu mówią, że jeśli napis na dłoni Ariany przeczytamy tak, jak należy czytać po japońsku (od prawej do lewej, od góry do dołu), to właśnie takie jest jego znaczenie: „palec z małego japońskiego grilla na węgiel drzewny”.

Nie mam nic przeciwko Arianie Grande, ale ta część mojego mózgu, która rozpala się, gdy ludzie robią idiotyczne rzeczy, właśnie eksplodowała i szczerze mówiąc, nie mógłbym być szczęśliwszy.

