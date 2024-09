Azealia Banks miażdży wymiar sprawiedliwości w nowym klipie do “The Big Big Beat”

Musimy przyznać, że kochamy Azealię Banks za eksperymenty, które w efekcie dają solidne bangery wprost na parkiet, a takich nagrań raperka ma w swoim katalogu już kilka. Jednak wielu z nas jest bardziej zainteresowanymi aktywnościami gwiazdy poza muzyką, np. ostatnimi oskarżeniami o pobicie paparazzi. Sprawa wylądowała już w sądzie, ale nie oszukujmy się – dzisiejszy wymiar sprawiedliwości to jedno wielkie gówno. Co zrobiła więc Azealia? Zamiast frustracji wybrała zabawę. Tym sposobem powstał teledysk do jej ostatniego singla “The Big Big Beat”, pochodzącego z mikstejpu “Slay-Z”.

Co kryje się pod słowem zabawa? Tańcząca Banks w holu nowojorskiego sądu, która najwyraźniej nie przejmuje się tym, że może trafić za kratki. Co więcej, kontrowersyjna czarownica posuwa się nawet o krok dalej, pląsając na dachu policyjnej fury, wykrzykując niepokornie wersy “How could that little young bitch from the ghetto hit the jackpot / ran off with the cash pot”. To dokładnie wszystko to, czego mogliśmy spodziewać się po Azealii. I wbrew pozorom, bardzo nam się to podoba.

“Współpracowałam z moim utalentowanym przyjacielem i reżyserem Matt Sukkarem, by stworzyć wideo, które będzie artystycznym środkowym palcem skierowanym w stronę skorumpowanego wymiaru sprawiedliwości w Ameryce.” – napisała Banks w oświadczeniu prasowym dla Noisey. “Chcieliśmy zrobić coś, co mówi samo za siebie.”

