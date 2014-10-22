Pocztówka z podróży

Bluzka Zara, spodenki vintage; lokalizacja: Park Güell
ZDJĘCIA: ALEŠ VOJTÁŠEK
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MODELKI: Paulina (Clique models) i Žaneta (Agents Model Management)
Koszula American Apparel, sweter Cheap Monday, spodenki vintage, buty adidas; lokalizacja: Park Güell, Katedra Santa Creu i Santa Eulalia
Palmy
Koszula Cheap Monday; lokalizacja: Park Güell
Męski sweter Cheap Monday, koszula American Apparel, spodnie Cheap Monday, buty Lefties
sweter Cheap Monday, koszula American Apparel
T-shirt Cheap Monday, czapka Art design by Emile
Plaça de Catalunya
Kurtak vintage, spodenki vintage, torebka Mango, tablet Apple iPad
Czapka Kaufland, koszula Cheap Monday, sweter Pull & Bear
Czapka, koszula, płaszcz, biżuteria – Mr. No Name / Barcelona streetstyle
kardigan vintage, sweter Cheap Monday, koszula American Apparel
Kurtyna.