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Pocztówka z podróży

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Bluzka Zara, spodenki vintage; lokalizacja: Park Güell

ZDJĘCIA: ALEŠ VOJTÁŠEK

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MODELKI: Paulina (Clique models) i Žaneta (Agents Model Management)

Koszula American Apparel, sweter Cheap Monday, spodenki vintage, buty adidas; lokalizacja: Park Güell, Katedra Santa Creu i Santa Eulalia

 

Palmy

Koszula Cheap Monday; lokalizacja: Park Güell

Męski sweter Cheap Monday, koszula American Apparel, spodnie Cheap Monday, buty Lefties

sweter Cheap Monday, koszula American Apparel

T-shirt Cheap Monday, czapka Art design by Emile

 Plaça de Catalunya

Kurtak vintage, spodenki vintage, torebka Mango, tablet Apple iPad

Czapka Kaufland, koszula Cheap Monday, sweter Pull & Bear

Czapka, koszula, płaszcz, biżuteria – Mr. No Name / Barcelona streetstyle

kardigan vintage, sweter Cheap Monday, koszula American Apparel

Kurtyna.

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