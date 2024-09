BEA1991 jako ludzka ostryga w klipie do “My Name Is Written On It”

Nasze ostatnie spotkanie z duńską wokalistką Beatrice Cherici miało miejsce w styczniu, kiedy jeszcze nazywała się (tylko) BEA, a my nadal byliśmy rozemocjonowani jej klipem do kawałka “We’re Like the Hard Born”, który w całości został nakręcony przy użyciu selfie sticka, a jednym z jego bohaterów był psiak sprawiający wrażenie solidnie odurzonego. Mówiliśmy też o jej utworze “Filthy Believer”, który ze swoją wyrazistą wymową miał wystarczający potencjał, by seryjnie doprowadzać do dziewiczych samobójstw wśród pokolenia ery Tumblra. Od tego czasu artystkę zupełnie pochłonęło wydawanie kolejnych futurystycznych mixtape’ów i wideo na krawędzi ASMR, które zdobyły uznanie w oczach Deva Hynesa i doprowadziły do reaktywacji wokalistki jako BEA1991.

Teraz światło dzienne ujrzał utwór “My Name Is Written On It”, wyprodukowany przez Benny’ego Singsa i skupiający w sobie za jednym zamachem elementy brzmienia Enyi, Feist i Massive Attack. Wideo ukazuje BEA jako ludzką ostrygę otoczoną muszlą (z masy papierowej) i skrywającą perłę (zapewne kantalupę owiniętą w błyszczącą folię) na sposób, w jaki ty zatrzymasz dla siebie melodię, którą zaraz usłyszysz. Produkując wszystko własnoręcznie, BEA twierdzi, że wideo jest symbolem “niezależnych przedsięwzięć i wizją ludzkiego komfortu w unowocześnionym świecie”.

Obejrzyj poniżej: