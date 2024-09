Beyoncé jest największą fanką Solange i zrobiła z nią mistrzowski wywiad

“A seat at the Table” Solange to najprawdopodobniej najważniejszy album 2016 (my umieściliśmy go na drugim miejscu naszego wieńczącego rok zestawienia). Magazyn “Interview” dołożył wszelkich starań, by to Beyoncé porozmawiała ze swoją młodszą siostrą o płycie, ich rodzinnym domu w Houston i o sobie samych, w luźnym choć wnikliwym wywiadzie.



Po nieśmiałym wstępie Bey, (“Jestem taka szczęśliwa mogąc przeprowadzić wywiad

z tobą, będąc twoją największą fanką; jestem z ciebie naprawdę dumna!”). Solange zdradziła, o czym tak naprawdę opowiada “Cranes in the Sky”, piosenka napisana osiem lat przed wydaniem albumu:

Dużo pisałam i nagrywałam w Miami w tamtym okresie, kiedy pojawił się boom na rynku nieruchomości, a developerzy co rusz sprzedawali nowe posiadłości… Pamiętam widok żurawi przelatujących wysoko nad moją głową. Były takie ciężkie i szkaradne, zupełnie nie zgadzały się z moim wyobrażeniem pokoju i ulgi. Pomyślałam wtedy, że są pewną metaforą – ta cała idea ciągłego budowania i budowania, dalej, wyżej, która cały czas przyświeca temu państwu, to nierozsądne stawianie budynków pozbawione myślenia o konsekwencjach, o tym co naprawdę leży przed nami. Wiemy jak to się skończyło. Wszystko upadło.

Videos by VICE

Solange porównała ojca sióstr, Mathew Knowlesa do Mastera P, który wystąpił na jej krążku w charakterze narratora. “Znalazłam wiele podobieństw pomiędzy Misterem P, a naszym tatą…” mówiła, po czym sprecyzowała, że obaj mężczyźni prowadzą własny, niezależny biznes, a na dodatek obaj “inwestują w czarnoskórych ludzi, mają wkład w nasze społeczeństwo i naszą historię…”. Już kultowa okładka “A Seat at the Table” częściowo była zainspirowana surowością spojrzenia z portretu Mony Lisy. Solange zdradziła, że chciała “komunikować się poprzez spojrzenie i swoją postawę, coś jak, “.

Wygląda na to, że siostry Knowles żyją ze sobą bardzo dobrze, co możemy wywnioskować z uroczego momentu rozmowy, w którym Beyoncé zapytała Solange o to jaką była dla niej starszą siostrą, na co młodsza Knowles odpowiedziała: “Wykonałaś zajebistą robotę. Byłaś najbardziej cierpliwą, kochającą i cudowną siostrą w historii. Przez 30 lat naszego życia, darłyśmy koty tak niewiele razy, że…nasze kłótnie mogłybyśmy policzyć na palcach jednej ręki”.

Po tych zdaniach Solange przeszła do szczerej wypowiedzi o blaskach i cieniach wynikających z bycia piosenkarką.

Jedna rzecz, z którą nieustannie się zmagam to porzucenie poczucia arogancji, kiedy mówię, że jestem autorką wszystkich tekstów na płycie. Nadal nie potrafię tego powiedzieć. To tak naprawdę dopiero pierwszy raz, kiedy to mówię, ponieważ wiesz przez co przechodzimy, celebrując sukcesy wytworów naszej pracy i nasze osiągnięcia. Pamiętam, że Björk powiedziała kiedyś, że nieważne, na którym etapie kariery była, jeżeli mężczyzna jest przypisany do jakiegoś jej dzieła, to on zostanie uznany jego twórcą. Niestety to nadal tak wygląda. Coś czego nauczyłam się od ciebie, przejmowania kontroli we własnych działaniach. Wracając do meritum, to powinno być coś czego oczekujesz, nie coś, o co prosisz.