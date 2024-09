Posłuchaj (naprawdę to zrób!) doskonałego “Do You See My Skin Through the Flames” Blood Orange

Artwork by Robert Mapplethorpe

Czujesz się załamany przez ostatnie wydarzenia? Nie wiesz, jak można zaradzić rasizmowi i fali nienawiści zalewającej świat? Posłuchaj Deva Hynesa. Niedawno zaprezentował nowy utwór – jeśli tak można określić to nagranie – “Do You See My Skin Through the Flames”. Meandruje on między wieloma partiami gitary i pianina i jest przerażająco piękny. Ale też obezwładniająco prawdziwy, wyrzucając z siebie całą “frustrację i przygnębienie” Hynesa związane z rasizmem – w szybkich, cedzonych przez zęby, recytowanych sekcjach To także historia o szykanowaniu przez policję w Francji i monolog o pochodzeniu jego nazwiska – Hynes. Nie słucha się tego łatwo, ale naprawdę warto, bo daje ogromne pokłady siły.

“Ten kawałek nie pochodzi z mojego następnego albumu, to tylko przekaz tego, siedzi w mojej głowie” – napisał Hynes na Soundcloudzie. A to, co trapi Deva, powinno w mniejszym lub większym stopniu przejmować także nas. Zobaczcie poniżej tekst pierwszej części i posłuchajcie pełnej, 11-minutowej wersji.

frustration and depression breaks me down

descending like they wanted underground

the further our journey the less you care

that’s why you laugh at Kanye when he’s talking in a chair

but the same conversation but replaced,

is good enough for laughs or a smile on your face,

happy to be singing all our songs to survive,

but when we need help, you don’t get off til 5.

it’s powerful to feel so alone in a group

let me break this down for you and tell you how we feel again,

your fear is all you hold on to, so when you see me it’s not fair

i have nothing left to give when you don’t notice what is wrong,

Charleston left me broken down but it’s just another day to you

i ain’t got nothing left to give you

and i’m too tired, to even talk about it

while watching the fire,

tasting pain coming from a place of truth

to be another in a messy world

to feel like giving in another turn?

you wouldn’t listen if i told you

so how can i become anyone?