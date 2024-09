Puść wodze fantazji! Oto nowy klip Carly Rae Jepsen do utworu “Your Type”

Album “E•MO•TION” Carly Rae Jepsen pozwala puścić wodze fantazji i totalnie odpłynąć, zaczynając od kilku nut saksofonu, które brzmią jak sygnał do rozpoczęcia nocnego wyścigu po ciemnych ulicach skąpanych w światłach neonów, uderzając w klubową euforię. Carly Rae igra z naszymi marzeniami, a jej klip do “Your Type” jest idealnym tego przykładem, przenosząc nas do późnonocnej posiadówki w barze spowitym przesyconymi kolorami.

“Co robisz, kiedy miasto zapada w sen?” pyta prezenter radiowy, na co Carly odpowiada, zmierzając ze swojej nudnej pracy w biurze do baru, w którym przejmuje kontrolę nad sceną, błyszcząc jak prawdziwa gwiazda pop. “Your Type” to kawałek o obserwowaniu tego, co zostaje poza naszym zasięgiem, o gotowości do poświęcenia własnej godności, by spełniać swoje nadzieje i uczucia. To zawsze twardy orzech do zgryzienia, ale z wielu powodów często się na to decydujemy, mając na względzie nadzieję na potencjalną sławę. No bo kto wie? Może akurat tym razem nasze marzenia i plany się spełnią? To idealne późnowieczorne wideo do późnonocnego kawałka. Obejrzyjcie koniecznie.

Videos by VICE

Kyle Kramer na Twitterze.