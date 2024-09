Zakochaj się w nowym utworze The xx “Say Something Loving”

Wygląda na to, że po latach przerwy The xx w pełni powrócą w 2017 roku. Na 13 stycznia zaplanowano premierę ich trzeciego krążka długogrającego “I See You”, po tym jak w listopadzie udostępnili bardzo dobry singiel “On Hold”. Ostatnio także zaśpiewali własny numer na karaoke i podzieli się nagraniem na Twitterze (świetny ruch, naprawdę!). Teraz do sieci trafiła także studyjna wersja “Say Something Loving”. To dopiero drugi dzień nowego roku, a dzięki takim informacjom jak ta albo tym incydencie ze znakiem Hollywood/Hollyweed chce się wierzyć, że 2017 będzie rokiem pełnym dobroci.

“Say Something Loving” to numer, który wychodzi daleko poza dotychczasowe ramy twórczości The xx, nie tracąc przy tym odpowiedniej sensualności i wrażliwości. Sprawdźcie, co tym razem wykombinowali Brytyjczycy.