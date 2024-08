Co dla nas przygotował PRO8L3M?

Pytasz: co tam PRO8L3M — to za nami już pierwsza petarda: Interporl, singiel ich nadchodzącej płyty „Widmo”. Jeśli jeszcze nie widziałeś lub chcesz sobie przypomnieć, to proszę bardzo:

Teraz pora na drugi cios. Wielkimi krokami zbliża się przedpremierowy odsłuch albumu w 2050 roku! Co? Ano właśnie, OUTPOST – IN5TALAC7A ma być miejscem na specjalnie zaadaptowanej do tego przestrzeni, gdzie zostaniemy zbombardowani multimedialną dawką świata oczami PRO8L3M-u. Postanowiliśmy zebrać w jedno miejsce wszystkie informacje na temat tego wydarzenia i zapytaliśmy o nie Monikę Sidorowicz z OUTRAGE, współprowadzącej agencji odpowiedzialnej za realizację i komunikację przedsięwzięcia.

Co to jest OUTPOST?

OUTPOST – IN5TALAC7A to połączenie: immersyjna, multimedialna instalacja z okazji premiery nadchodzącego albumu duetu PRO8L3M – „Widmo” zainspirowana jego tematyką i zarazem wyjątkowy, przedpremierowy odsłuch dla fanów, na którym każdy może się znaleźć i dosłownie wejść w inny świat. Sama nazwa OUTPOST (eng. an outlying or frontier settlement) oznacza dla nas fragment wirtualnego świata, osadzony w naszej rzeczywistości – wychodzący poza granice, który publiczność odwiedzająca instalację fizycznie zwiedzić. To świat, w którym na każdym etapie będzie można zanurzyć się w doświadczeniu. Możemy nazwać to także eksperymentem.

Kto go wymyślił?

Za stworzenie OUTPOST – IN5TALAC7A odpowiadają wspólnie z duetem PRO8L3M: MELT – wielokrotnie nagradzane studio kreatywne, tworzące immersyjne doświadczenia na granicy świata prawdziwego z wirtualnym i pomysłodawcy instalacji i OUTRAGE – agencja zajmująca się kreacją, produkcją i komunikacją niestandardowych projektów z obszaru rozrywki i kultury, integrująca je ze światem reklamy odpowiedzialna za kreację i komunikację wokół „WIDMO” LP. Całe przedsięwzięcie zaczęło się od eksperymentalnej koncepcji studia MELT i kontekstu albumu Oskara i Steeza.

Gdzie znajdzie się IN5TALAC7A?

OUTPOST – IN5TALAC7A odbywa się w postindustrialnej, niewykorzystywanej do tej pory na żadne działania artystyczne przestrzeni na Pradze. Adres to Zabraniecka 82.

Kiedy będzie miało miejsce to wydarzenie?

OUTPOST – IN5TALAC7A otwiera się dla widzów w piątek 22 lutego o godzinie 18:00, sesja odwiedzin i odsłuch łącznie trwają 90 minut. Kolejne tury to 20:00 i 22:00. Podobnie w sobotę i niedzielę. W poniedziałek 25.02 i we wtorek 26.02 zapraszamy na godziny 19:00 i 21:00.

Co nas spotka na miejscu?

To podróż w przyszłość, która będzie nieco inna niż ta, jaką znamy z futurystycznych i cyberpunkowych filmów, seriali, gier czy komiksów. Wszystkiego doświadczyć będzie można na własnej skórze i zobaczyć na własne oczy. Sensoryczny, świetlno-dźwiękowy tunel obezwładniający zmysły, bezgraniczne pomieszczenie, w którym doświadczycie nieskończoności, holograficzne symulatory rzeczywistości, i VR-owa podróż do roku 2050 – to tylko niektóre z zaplanowanych atrakcji. Uczestnicy zwiedzą stworzony na tę okazję wirtualny świat, a w finale wezmą udział w przedpremierowym odsłuchu LP „Widmo”, czyli trzynastu całkowicie nowych utworów PRO8L3Mu.

W materiałach prasowych możemy przeczytać, że to VR-owa podróż do roku 2050. Dlaczego padło akurat na tę datę?

Nie możemy tego na tym etapie zdradzić, ale jeśli śledzimy twórczość duetu, to będzie dekadę po 2040.

Czy zostały jakieś bilety, gdzie można je kupić bilety oraz ile kosztują?

Tak, bilety są jeszcze dostępne, można je zakupić poprzez platformę Going. (80 pln)

Jak wygląda track lista płyty „Widmo”?

„Widmo” to trzynaście premierowych utworów:

1. „Prawdy nie mówi nikt”

2. „Rotterdam”

3. „USB”

4. „Jak Disney”

5. „Crash test”

6. „Monza”

7. „To nie był film” ft. Artur Rojek

8. „National Geographic”

9. „Pirelli”

10. „112”

11. „VI katastrofa”

12. „Interpol”

13. „Widmo”

Czy na miejscu będzie Steez i Oskar?

Artyści nie ujawnili, podczas którego dnia wydarzenia będzie można ich napotkać, ale na pewno jest to wysoce prawdopodobne.

