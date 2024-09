Zobacz Courtney Barnett w kowerze “New Speedway Boogie” The Grateful Dead

Sami nie wiem jak to się stało, ale wygląda na to, że Courtney Barnett została ostatnio królową telewizji. Wokalistka niedawno pojawiła się w programie “Saturday Night Live”, by zaśpiewać swoje sztandarowe hity “Nobody Really Cares If You Don’t Go to the Party” oraz “Pedestrian At Best”. Teraz artystka powróciła do show i zaprezentowała świetny kower “New Speedway Boogie”, kawałka wykonywanego w oryginale przez The Grateful Dead. To nagranie znajdziecie na płycie “Day of the Dead”, charytatywnej składance, która dedykowana jest osobom chorym na HIV czy AIDS.