Szczegóły nowego albumu Danny’ego Browna: “Atrocity Exhibition” wyjdzie we wrześniu

Dobrze jest mieć Danny’ego Browna z powrotem. Do czasu informacji o “Atrocity Exhibition” w zeszłym miesiącu, raper pozostawał w cieniu, okazjonalnie wspominając o nowym projekcie, mówiąc coś tam o ostatnich krokach podjętych w tej sprawie, ale nawet w dokumencie “Live from the Majestic” nie było zbyt wiele szczegółów na temat tego, co nadchodzi. Nagle pojawił się singiel “When it Rain” i pomimo tego że nie znaliśmy daty premiery krążka, machina ruszyła.

Dopiero teraz raper usiadł i porozmawiał z “Rolling Stone” o projekcie. “Atrocity Exhibition” wyjdzie 20 września, okładka wygląda jak “Vol. 4” Black Sabbath na kwasie, a prace nad płytą trwały aż dwa lata. Wszystko będzie jednak perfekcyjne.

Inspiracje? Reakwon, wczesna Björk, Joy Division, płyta “Toxicity” System of a Down. To może brzmieć dziwnie, ale to w końcu Danny Brown. Goście? B-Real z Cypress Hill, Ab-Soul i Kelela. Producenci? Alchemist, Black Milk, Petite Noir i Evian Christ. No i na dodatek doczekamy się pierwszej kooperacji pomiędzy Kendrickiem Lamarem a Earlem Sweatshirtem.

“Jestem w stanie usiąść i popracować nad tym trochę czasu, ponieważ nikt nie będzie brzmiał tak jak ja, nikt nie jest w stanie zrobić tego co ja” – mówił raper. Nagranie kosztowało go 70 tysięcy dolarów, ale jak mówi: “możesz mieć Rolexa, a możesz mieć Swatcha”.

Danny odniósł się także do tego, że tytuł płyty został zainspirowany kawałkiem Joy Division. “Ian Curtis gadał o tym, że czuje się jakby brał udział w dziwnym show. Ludzie chcieli przyjść, zobaczyć go i chcieli widzieć go tylko w pewien sposób. Mogę się z tym utożsamić. Czułem się tak samo, jeśli chodzi o ten album, bo wielu ludzi oczekuje żebym bym szaleńcem pod wpływem”.

Obejrzyjcie ponownie “When it Rain” poniżej.

