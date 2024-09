Desiigner zapowiedział nowy numer “Outlet” w OVO Sound Radio

W ostatnim odcinku OVO Sound Radio pojawili się Boi-1da i Vinylz. Audycja przyniosła kilka ekskluzywnych premier, w tym także nowy utwór Joynera Lucasa, “Tapdance”. Sprawdźcie poniżej:​

Jednak całą uwagę poświęcono nowemu utworowi Desiignera, który pojawił się znikąd. Wygląda na to, że raper porzucił ciemny pop rodem z lat 80-tych, który prezentował w “Timmy Turner” i powrócił do trapowego stylu, znanego z “Panda”, serwując nam podobne brzmienie przy “Outlet”. W kawałku nawija: “Got that Ruger on me / Jeweler on me / Mulah on me / Buddha on me / You be talkin’ shit, got that boss shit / Boss machine / Hold all the crack somewhere / You might as well go lay down then / That’s that old shit, bold shit / Back, I swear”.

Videos by VICE

To pierwszy raz, kiedy słyszymy nową muzykę Desiignera od czasu aresztowania i wyjścia na wolność​ rapera. Na razie w sieci pojawiła się tylko krótka zajawka, ale to zapewne oznacza, że za chwilę dostaniemy pełną wersję utworu.



​​Zdjęcie pochodzi z Instagrama Desiignera.

Obserwujcie Noisey na Twitterze​.