Puff Daddy, Jay Z oraz Arianna Huffington w nowej książce DJ Khaleda

DJ Khaled jest nie tylko królem Snapchata, wybitnym przedsiębiorcom czy artystą – teraz do tych tytułów możesz dopisać także bycie pisarzem. Ogłosił właśnie, że jego pierwsza książka “The Keys” ukaże się 22 listopada.

Na swoim Instagramie Khaled napisał, że “książka pomoże ci podążać za twoją wizją tak długo jak będziesz miał pasję, poświęcenie, krew, pot i łzy i zwłaszcza, kiedy ignorujesz tych, którzy chcą sprowadzić cię na dno”.

Na stronie księgarni Penguin Random House​, skąd można już zamówić książkę, ujawniono kilka żelaznych zasad stosowanych przed Khaleda dzięki którym osiągnął sukces.

– Stay away from They

– Don’t ever play yourself

– Secure the bag

– Respect the code

– Glorify your success

– Don’t deny the heat

– Keep two rooms cooking at the same time

– Win, win, win no matter what

W książce “The Keys” pojawią się także rozmowy z Jayem Z, Rick Rossem, Puff Daddym, Arianną Huffington i wieloma innymi znanymi postaciami.