“Nas Album Done” nowym najlepszym teledyskiem DJ Khaleda

Tak, DJ Khaled potrafi zrobić wizualizację. Odkryliśmy to gdzieś pomiędzy jego Snapchatem, świetnie przygotowanymi oficjalnymi wideo i butami wiszącymi na jego szyi podczas tegorocznej gali MTV Video Music Awards. No i jeszcze dostaliśmy płytę z najlepszą okładką wszech czasów​. Ale to przecież Khaled.

Jednak “Nas Album Done” zyskuje miano nowego najlepszego teledysku producenta. Tylko spójrzcie na zdjęcie powyżej. To właśnie jedna ze scen z klipu. DJ Khaled na koniu przemierzający ocean i palący cygaro. Czy wygląda jakby czuł się niekomfortowo? A gdzie tam! To właśnie jego styl życia. Warto zwrócić uwagę na to, że to ujęcie poprzedził kadr z pięcioma różnymi butelkami Ciroca.

W wideo zobaczycie jeszcze Khaleda, który buja się z jamajską legendą dancehallu Oxem. Nie mogło oczywiście zabraknąć Nasa z ogromnym cygarem, który wciąż wygląda na 20 lat, choć jest już po 40-stce. A jeśli zastanawiacie się co to za utwór pod koniec teledysku, który sprawia, że Khaled tańczy jak szalony, donosimy, że to “Vagabond”​ Ricardo Drue’a.

Już sam fakt, że “Nas Album Done” to jeden z najlepszych utworów na “Major Key” powinien was zachęcić do sprawdzenia tego wideo. Nas nawinął tutaj naprawdę solidnie, a sampel z numeru The Fugees został perfekcyjnie wykorzystany przez Khaleda.

Sprawdźcie materiał poniżej i pamiętacie, że DJ Khaled to obecnie najlepszy raper na świecie​.