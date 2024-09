DJ Shadow ujawnia “Nobody Speak”, gościnnie Run the Jewels

Kilka dni po premierze medytacyjnego kawałka “The Mountain Will Fall”, legendarny DJ Shadow prezentuje kolejny numer. “Nobody Speak” to drugi singiel, który znajdzie się na pierwszym albumie muzyka od czasów “The Less You Know, the Better”. Mało tego, DJ Shadow zaprosił do współpracy Run the Jewels. I jak już się możecie domyślać, numer jest o wiele żywszy od poprzednika. Ta kooperacja nie mogła wyjść lepiej.

“Przypadkowo zrobiłem beat, który wymaga specyficznego wokalu i postawy. W przypadku “Nobody Speak” od razu wiedziałem, że będzie przeznaczony dla Run The Jewels; oni albo nikt. Na szczęście zgodzili się i nagrali to tak, że kawałek wszedł na wyższy level; taki, którego sam bym nie osiągnął. To definicja satysfakcjonującej kooperacji”

Ma chłopak rację. Od gitarowych brzmień, przez mocny bas i ostre wersy, ten singiel to idealna pozycja dla Killer Mike’a i El-P. Jak każde inne dzieło tegu duetu, poniższa piosenka jest równie zabawna. Sprawdźcie sami!

DJ Shadow rusza także w krótką trasę koncertową po Europie. Póki co z przykrością stwierdzamy, że artysta nie zagra w Polsce.