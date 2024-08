Dlaczego mężczyźni zawyżają liczbę kobiet, z którymi spali

Kiedyś miałam obsesję na punkcie liczby osób, z którymi spałam – zupełnie jak gdyby możliwość policzenia moich partnerów seksualnych na jednej lub dwóch dłoniach było pewnego rodzaju wyznacznikiem, jak dobrą osobą jestem.

Podobnie jak wiele kobiet, mogę sobie dokładnie przypomnieć, ilu miałam partnerów seksualnych. Jednak według badaczy zajmujących się seksualnością, u mężczyzn wygląda to zupełnie inaczej – ci zwykle podają znacznie większą liczbę partnerów seksualnych niż kobiety. Jest to coś, co od dawna dziwiło badaczy, ponieważ liczby te powinny być w miarę podobne. Nowe badanie opublikowane pod koniec lipca w czasopiśmie naukowym Journal of Sex Research jest jedną z pierwszych prac, które badają, skąd bierze się taka różnica między płciami.

W ramach badania naukowcy przeanalizowali National Survey of Sexual Attribution and Lifestyles [ogólnokrajowe brytyjskie badanie skupiające się na seksualności i stylu życia Brytyjczyków – przyp. red.], w którym wzięło udział ponad 15 tysięcy mężczyzn i kobiet w wieku od 16 do 74 lat. Podobnie jak w innych tego typu badaniach, mężczyźni podali średnio dwukrotnie większą liczbę partnerów seksualnych niż u kobiety. W przypadku mężczyzn średnia liczba partnerek wynosiła 14, a u kobiet – 7 partnerów.

Według badania jednym z wyjaśnień tej różnicy może być to, że mężczyźni częściej niż kobiety podawali „nadzwyczajnie dużą liczbę partnerów w ciągu życia”. W swojej analizie naukowcy stwierdzili, że najwyższa liczba partnerów zgłoszonych przez (niewielką) grupę mężczyzn wynosiła 110; w przypadku kobiet było to tylko 50. Jeśli by nie uwzględnić tych dwóch grup w badania, których odpowiedzi bardzo wpływały na średnią, różnica między płciami znacząco by zmalała.

Jak uważają badacze, inną przyczyną tej różnicy mogła być odmienna strategia liczenia. Mężczyźni często szacowali liczbę poprzednich partnerek, podczas gdy kobiety przypominały sobie każdego partnera i dokładnie ich liczyły. Wśród osób, które zgłosiły od pięciu do dziewięciu partnerów w ciągu życia, około jedna czwarta mężczyzn (w porównaniu do 15 procent kobiet) doszła do takiego wniosku na podstawie szacunków. Spośród tych, którzy powiedzieli, że spali z dziesięcioma lub większą liczbą partnerów, 63 procent mężczyzn (w porównaniu do 52 procent kobiet) również oszacowało tę liczbę. Badacze odkryli także, że kobiety znacznie częściej dokładnie liczyły wszystkich swoich partnerów.

Autorzy badania przedstawili też trzecie wyjaśnienie, dlaczego mężczyźni wydają się mieć więcej partnerów seksualnych niż kobiety: otóż wynika to ze stosunku ludzi do seksu oraz stereotypów dotyczących płci. Kobiety zazwyczaj mają „znacznie bardziej konserwatywne podejście do niezobowiązującego seksu i relacji nie na wyłączność” – napisali autorzy. A jako że postrzegały przygody na jedną noc oraz seks pozamałżeński za coś, co ludzie powszechnie uważają za złe i nieakceptowalne, możliwe, iż niektóre z nich zaniżały liczbę partnerów, aby podać odpowiedzi w ich oczach pasujące do społecznych oczekiwań.

(W artykule z 2003 roku podsumowano stereotypy płciowe związane z seksualnością w następujący sposób: Kobiety postrzega się jako bardziej „nastawione na związki”, przez co oczekuje się, że będą potępiać „seks bez zobowiązań, masturbację, a także korzystanie z pornografii oraz erotyki. Jednocześnie częsty i uprawiany już od wczesnej dorosłości seks rekreacyjny oraz zachowania autoerotyczne stanowią coś, co nie tylko jest akceptowalne w przypadku mężczyzn, ale wręcz ich się do tego zachęca”).

Kirstin Mitchell jest pracownicą naukową na University of Glasgow w Szkocji i główną autorką badania. W rozmowie z Broadly mówi, że wciąż nie do końca wiadomo, dlaczego mężczyźni częściej zgłaszają dużą liczbę partnerek, ale podkreśla, iż nie wszyscy faceci to robią. „Podejrzewam, że wynika to z dokładnie tego samego powodu, dla którego kobiety zaniżają liczbę partnerów: pragnienia dostosowania się do tego, co uważają za idealną liczbę dla mężczyzny (lub kobiety)” – wyjaśnia.

„Często zakłada się, że wyniki zaburzają jedynie kłamiący lub zawyżający liczbę partnerek mężczyźni” – kontynuuje. „W rzeczywistości znaczniej trudniej jest wykryć, czy ktoś nie zaniża tej liczby. Istnieją inne eksperymenty i badania, które pokazują, że kobiety mają tendencję do zmiany swoich odpowiedzi, zarówno kiedy biorą udział w rozmowie z pozornie konserwatywnymi osobami, jak i wtedy, gdy czują się wyjątkowo swobodnie. W tej drugiej sytuacji mogą podać większą liczbę partnerów”.

„Myślę, że dobrze jest mieć świadomość, iż te stereotypy [dotyczące męskich i kobiecych postaw seksualnych] wciąż istnieją i mają się świetnie” – dodaje Mitchell. „Wpływają one na sposób, w jaki chcemy być postrzegani, nawet podczas anonimowego badania, gdzie nikt nie zobaczy naszych odpowiedzi. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce ludzie przestaną być tak spięci i poczują się na tyle wolni, aby być tym, kim są – oraz niezależnie od płci podawać prawdziwą liczbę swoich partnerów, bez zawyżania jej lub zaniżania”.

Artykuł pierwotnie ukazał się na Broadly.

