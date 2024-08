Dlaczego nie potrafisz zasnąć, kiedy tego chcesz

Życie byłoby znacznie prostsze, gdyby nasze ciała miały przełącznik trybu uśpienia przypominający ten w naszych telefonach. Jednak dla wielu ludzi pragnienia związane ze snem, a rzeczywistość znacznie się różnią – dotyczy to zarówno kilkugodzinnej drzemki w leniwy niedzielny poranek, jak i próby wczesnego wstawania z energią i gotowością do pracy. Najwidoczniej dotyczy to nawet największych gwiazd sportu – świadczy o tym tweet zamieszczony przez Serenę Williams dwa miesiące temu.

How please tell me HOW is it possible for me to not be able to open my eyes before 9am on training days? However, on days off like today I am miraculously WIDE AWAKE at 6am????Please I need some serious answers. — Serena Williams (@serenawilliams) November 29, 2018

Jak, proszę, powiedzcie mi, JAK to możliwe, że w dni treningowe nie jestem w stanie otworzyć oczu przed 9 rano? A w dni wolne, jak dzisiejszy, jestem jakimś cudem ROZBUDZONA o 6 rano??? Błagam, potrzebuję poważnych odpowiedzi.



Twitter szybko zaczął spekulować, jednak my zadaliśmy pytanie nieco bardziej wiarygodnemu ekspertowi. Według W. Chrisa Wintera (neurologa, specjalisty od snu i autora książki The Sleep Solution) niezależnie od tego, czy jesteś gwiazdą tenisa, czy też nie – najbardziej prawdopodobnym winowajcą jest twój porządek dnia. Na przykład Williams wspomina, że nie jest w stanie otworzyć oczu przed 9 rano w dniu treningu.

Dr Winter zauważa, że ze względu na drakońskie harmonogramy pracy większość z nas zmuszona jest do wstawania wcześniej, niż chciałyby tego nasze ciała. To może przyczynić się do „zaćmienia umysłu”, które sprawia, że wstawanie z łóżka jest znacznie trudniejsze. Czujesz, że jesteś ospały, półprzytomny i nie w sosie, ponieważ twój sen został brutalnie przerwany. Tu chodzi o twój naturalny rytm dobowy – ludzie dzielą się na ranne ptaszki i nocnych marków. Niektórzy wolą pójść spać i wstać wcześniej, inni wolą zasypiać i budzić się później. Te różnice są w dużym stopniu uwarunkowane genetycznie i ich zmiana może być trudna. Niektóre badania pokazują nawet, że nocne marki mają genetyczną mutację, która spowalnia rytmikę okołodobową – oznacza to, że zawsze starają się dogonić resztę świata.

Walka z cyklem dobowym sprawi, że będziesz przymulony i niezainteresowany opuszczeniem łóżka. Niemniej jednak twoje ciało jest w stanie przyzwyczaić się do porannych czynności. Winter twierdzi, że większość ludzi jest przyzwyczajona do wstawania z łóżka, jedzenia, interakcji z innymi ludźmi itd. To rutyna, a ciało się do niej dostosowuje. W przypadku Williams dochodzi do tego pewnie trening, który podnosi temperaturę jej ciała i wzmacnia kondycję fizyczną. Ta fizjologiczna jednostajność jest trudna do przełamania nawet w dni wolne, co jest przyczyną, dla której tak trudno jest spać do późniejszych godzin, mimo braku ćwiczeń. Z tego samego względu nadal możesz być zmęczony po dłuższym śnie.

Winter wskazuje na kolejny czynnik: „Często istnieje subtelna presja psychologiczna, według której skoro możesz spać dłużej – powinieneś”. Niemniej jednak zmuszanie się do późnego wstawania spowoduje, że będzie to trudniejsze. „W przeciwieństwie do sportów, taktyka »postaraj się bardziej« to w przypadku snu prawdziwy pocałunek śmierci. Pracujemy nad zmianą postrzegania braku snu jako czegoś złego u sportowców. Zamiast tego chcę, by widzieli to jako okazję do medytacji i relaksu. Rozbudzenie w łóżku nie jest równoznaczne z porażką” – mówi.

Krótko mówiąc, wszyscy jesteśmy zmęczeni, kiedy musimy wstać wcześnie do pracy lub na trening, ponieważ jest to sprzeczne z naszymi ciałami. Jednak ze względu na to, że mimo to budzimy się rano – nasze ciała przyzwyczajają się do takiego rozkładu dnia i nie są w stanie szybko dostosować się, kiedy próbujemy spać dłużej.

„Docenianie okresu wyciszenia w łóżku, bez skupiania się na jak najszybszym zaśnięciu, może bardzo pomóc ludziom” – dodaje Winter. Świadoma medytacja poprawia jakość relaksu. Winter zaleca urządzenie medytacyjne Muse, które zawiera pomocnego instruktora. Doktor używa narzędzia i łączy je z innymi dobrymi nawykami, co ma zachęcić sportowców do właściwego myślenia. „Możesz wytrenować kogoś, by ulepszył swój bekhend. W ten sam sposób możesz wyszkolić sportowca, by poprawić jakość jego snu” – mówi.

Oczywiście sportowcy to nie jedyni ludzie, którzy mają problemy ze spaniem. Wielu z nas ma złe nawyki związane ze snem – ale da się je naprawić. „Higiena snu” stała się ostatnio gorącym tematem, ponieważ coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, jak ważny jest dobry odpoczynek. Wszyscy moglibyśmy spać lepiej – i dotyczy to również najlepszych tenisistek wszech czasów.

