Sprawcie sobie przyjemność oglądając jak Sky Ferreira śpiewa motyw z “Miasteczka Twin Peaks”

Przed dwoma laty opublikowaliśmy artykuł​, w którym błagaliśmy muzyków, by w swoich dziełach zaprzestali nawiązywać do genialnego serialu Davida Lyncha. Jak pisała wówczas Emma Garland: “Chodzi o to, że nawet pierdolone Bastille ma w swoim repertuarze kawałek ‘Laura Palmer’. Jeżeli to nie dostateczny dowód wyeksploatowania fenomenu, nie wiem gdzie go szukać”.

Wciąż stoimy murem za tym stwierdzeniem… jednak mówiąc to, nie sposób nie docenić tego, co możemy zobaczyć na poniższych klipach, na których Sky Ferreira przepięknie wykonuje motyw przewodni “Twin Peaks” w ramach David Lynch’s Festival w Los Angeles. To wręcz wyborny wyjątek od przyjętej reguły.

Jedyną osobą, która w tym momencie ma prawo do nagrania jeszcze jednej ody do Davida Lyncha jest Sky, której senne arcydzieło z 2013 roku “Night Time, My Time” to niemal skroplone i zabutelkowane “Fire Walk With Me”. Co więcej, to Lynch poprosił ją o ostatnie wykonanie, a to już totalnie co innego. Kolejnym odróżniającym czynnikiem jest dołączenie do Ferreiry Julee Cruise, która wykonuje utwór w oryginale. Tak czy siak już przestaję robić sobie wyrzuty. Wygodnie rozsiadam się w fotelu, klikam play i płynę wraz z cudownymi dźwiękami.

Sprawdźcie wykonanie Sky poniżej:

