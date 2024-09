Don Cheadle miał dwa dni, by nauczyć się “DNA.”

Jednym z najlepszych elementów niedawno opublikowanego klipu do “DNA.” jest świetny występ Dona Cheadle’a, który odgrywa rolę policjanta przesłuchującego Kendricka Lamara, idealnie odtwarzającego gesty rapera. W wywiadzie dla Pitchforka, Cheadle wyjawił, że miał tylko tylko dwa dni, by nauczyć się nawijki i właściwych ruchów. Jak nic innego to czyni jego występ jeszcze bardziej zachwycającym i sprawia, że ta twoja słomiana aktorska pasja dopala się jak niedogaszony papieros.

“Miałem dwa dni, by przygotować się do teledysku. Kendrick wpadł na mnie znikąd i rzucił: Siema stary, kręcę klip, może chciałbyś w nim wystąpić?. Odpowiedziałem: Tak, jasne. Później spytał: Chciałbyś wiedzieć na czym polega twoja rola? Więc wpadniesz i zagrasz psa, który mnie przesłuchuje, a potem rzuca kilka moich linijek. Byłem zdziwiony: Wiesz, jesteś najlepszym raperem na świecie, o czym my gadamy?. Podesłał mi słowa i powiedział: Tylko to podkreślone, to było pół tekstu”.

Opowiedział także o tym jak przesłano mu do nauki taśmę z bardzo charakterystycznymi ruchami Kendricka. “Powiedzieli: chcielibyśmy żebyś miał jego ruchy, ponieważ w pewnym momencie będziesz go idealnie odtwarzał. I wysłali mi kilka ujęć, na których widać jak nawija i porusza się na scenie, zupełnie zwykłych, luźnych”. Rozkminił też, że sam stał się inspiracją dla wdzianka Kung Fu Kenny’ego, noszonego przez K-Dota w klipie.

“Napisałem do Kendricka: Ziom, czy byłem inspiracją dla Kung Fu Kenny’ego? Chciałbym wiedzieć, czy to prawda, czy nie. Powiedział: Przyjacielu, to miała być niespodzianka. Niespodzianka!. O kurwa. Poczułem się strasznie głupio. Domyślam się co czuł, kiedy spędzaliśmy wspólnie te dwa dni na planie, a ja nawet do tego nie nawiązałem. Musiał myśleć: Co jest nie tak z tym gościem? Czy jest jakiś opóźniony? Nienawidzi tego? Nie jest fanem?. To było takie oczywiste. To znaczy jest teraz, kiedy mówisz o tym głośno”.

Najlepszą rzeczą w tym wywiadzie jest wyraźnie widoczny szacunek, jakim Cheadle darzy Kendricka, pokazując, że może sobie być jednym z najistotniejszych punktów w klipie do jednego z najgenialniejszych numerów z “DAMN.”, ale przede wszystkim jest równie oddanym zajawkowiczem, jak każdy z nas.

