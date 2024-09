Eagles of Death Metal Play zagrali u boku U2 w Paryżu

Poprzedniego wieczora Eagles of Death Metal pojawili się na scenie w Paryżu po raz pierwszy od 13 listopada, gdy doszło do tragicznego ataku terrorystów podczas ich koncertu w stolicy Francji, w Bataclan.

Zespół dołączył do muzyków U2 pod koniec ich koncertu w AccorHotels Arena przed 16 tysiącami widzów. Główny wokalista EODM Jesse Hughes wyściskał się z Bono, a potem członkowie obu zespołów połączyli siły i w porywający sposób wykonali utwory “People Have the Power” Patti Smith oraz autorskie nagranie Eaglesów “I Love You All The Time”. Utwór ten zadedykowano rodzinom i świadkom ataku w Bataclan, prosząc zarazem o wpłaty na zbiórkę, z której fundusze będą przekazane poszkodowanym.

“Oni zostali okrutnie poszkodowani i chcemy im pomóc, oddając im całych siebie” – powiedział Bono.

Po koncercie Eagles of Death Metal wydali specjalne oświadczenie, w którym podziękowali U2. Przeczytacie je poniżej w wersji oryginalnej:

“We want to offer our heartfelt thanks and appreciation for everything our brothers in U2 did for us in the aftermath of the November 13 attacks. They reminded us that the bad guys never take a day off, and therefore we rock ’n rollers cannot either…and we never will. We are incredibly grateful to U2 for providing us the opportunity to return to Paris so quickly, and to share in the healing power of rock ‘n roll with so many of the beautiful people – nos amis – of this great city. Thank you to Bono, The Edge, Larry and Adam, thank you to their wonderful management, thank you to France, and thank you to everyone in the world who continues to prove that love, joy, and music will always overcome terror and evil. We look forward to fighting the good fight on many more fronts very soon, especially when we pick up our tour in 2016. See you again in February, Paris.”

Zobaczcie też zrobiony przez jednego z widzów filmik.

