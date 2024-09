Earl Sweatshirt o swojej moralności w nowym utworze “Balance”

Seria piosenek The Adult Swim jest niesamowicie mocna w tym roku. “Bomaye” Thenolniousa Martina i Joeya Purpa to najsolidniejszy utwór w kolektywie Save Money, Against Me! zaskoczył nowym nagraniem “Haunting, Haunted, Haunts”, Blanck Mass zaprezentował osiem minut szalonego hałasu w “D7-D5”, no i nie zapominajmy o świetnej kooperacji pomiędzy Ryanem Hemsworthem, Keatonem Hensonem i Mitskim.

Teraz do sieci wleciał kolejny numer – tym razem na mikrofonie mamy Earla Sweatshirta. Nawija tylko przed 90 sekund, ale nawet krótki strzał nie powstrzymał go przed rozważaniami na temat swojej moralności. “I’ve been tryna tell a different story / Find balance and I’m tipping off / And tell grandma I be with her shortly” – rapuje na leniwym, lekko jazzowym bicie Knxwledge’a.

Videos by VICE

Posłuchajcie sami.