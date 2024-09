El-P wkurzył fanów Pokémonów, następnie przeprosił ich numerem “Track”

Prawdopodobnie słyszeliście już o Pokémon Go od nastolatków (czytaj: dorosłych ludzi z pracą na pełen etat i kontem na Twitterze). To nie jest zwykła gra w Pokémony – tym razem możecie je łapać za pomocą mobilnej aplikacji w realnym świecie. To bardzo fajna rzecz, która w mgnieniu oka poruszyła cały świat mediów społecznościowych. Możemy to nazwać hiperbolą? No cóż, przynajmniej gracze ruszyli swoje leniwe tyłki do parków, lasów czy nad jezioro i zrobili to do czego ich rodzice nie mogli ich zmusić odkąd dotknęli po raz pierwszy gry wideo.

Pokémon Go podbija więc świat. Dzieci się bawią, rodzice się cieszą, że ich dzieci są aktywne, młodzi mają czymś zająć głowę na jakiś czas itp., itp., itp. Jest miłość; jest życie; Pokémon Go to zapalnik w naszej codzienności. Jednak jest na świecie ktoś kto nie lubi Pokémonów – to El-P z grupy Run The Jewels.

Videos by VICE

then again i dont actually care. but i will laugh the second one of you gets hit by a car. or softly chuckle to myself. sadly. soft but sad. — el-p (@therealelp) July 9, 2016

real shit someone is going to get accidentally maimed or killed off this pokemon shit. — el-p (@therealelp) July 9, 2016

haha so many hurt feelings over pokemon disparagement. — el-p (@therealelp) July 9, 2016

not breaking on this pokemon shit. you’ve got legion, i give you that… but im standing my ground. — el-p (@therealelp) July 9, 2016

ive gotten more negative feedback from the pokemon community than i have from trump supporters. im actually impressed. — el-p (@therealelp) July 9, 2016

which is why i offer the following statement in the hopes that we heal and come together again as 1 loving body of caring people: — el-p (@therealelp) July 9, 2016

im kidding fuck pokemon. IM KIDDING I DIDNT MEAN THAT! nah im kidding i meant that shit. NO! I WAS WRONG. ok hold on lemme think… — el-p (@therealelp) July 9, 2016

ok i’ve thought about it and here is my improved, moderate stance: i want you to be happy, but i do not share this particular enthusiasm. — el-p (@therealelp) July 9, 2016

i will be reaching out to leaders of the pokemon community. listening. understanding. improving myself and my capacity for empathy. — el-p (@therealelp) July 9, 2016

Po tym jak podzielił się swoją niechlubną opinią na Twitterze, cała masa zwolenników gry zaatakowała rapera w sieci. Niektóre z jego wpisów zostały już usunięte, ale głównie chodziło o to, by użytkownicy Pokémon Go dbali o swoje bezpieczeństwo – zgłoszono bowiem już pierwsze przypadki napaści na osamotnionych sympatyków aplikacji. Reszta twittów nie była wcale bardziej łagodna.

Wpisom nie było końca, pojawiły się nawet głosy, że ktoś włamał się na konto El-P. Jakby nie było, cała sytuacja przerodziła się w konkurs na… najlepszy numer o Pokémon Go!

El-P poprosił swoich fanów, by zremiksowali numer, który wrzucił na Instagram, a osoba, która dokona najlepszej przeróbki ma szansą na zdobycie darmowej koszulki i bluzy. “Rap about Pokémon because we like it / We all are a community / We are a community that likes the Pokémon and I’m just glad that I’m one of you” – tymi słowami raper jednocześnie przepraszał i zachęcał fanów małych potworków do udziału w zabawie. Możecie sprawdzić nagranie poniżej. Albo wiecie, możecie też wyłączyć internet i pójść na dwór, pograć trochę w Pokémon Go. W końcu Pikachu sam się nie złapie.