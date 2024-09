Każdy cytat z tego wywiadu Kanye Westa i Kim Kardashian jest już legendarny

Kim i Kanye na okładce magazynu Harper’s Bazaar

Kanye i Kim, jak zawsze, są zajęci byciem legendarnymi. Celebrując ostatnie zwycięstwo w walce o fragment piosenki z Taylor Swift – raper ponownie wspomniał o incydencie podczas występu na koncercie Drake’a w Chicago – umacniają swoją pozycję jako ulubiona para Ameryki. Kampanię kontynuują będąc na okładce nowego numeru “Harper’s Bazaar”, gdzie za stylizację odpowiedzialna była Carine Roitfeld, a zdjęcia zrobił nikt inny jak sam Karl Lagarfeld. W wywiadzie z Laurą Brown poruszają tematy w których czują się jak ryba w wodzie: mówią głównie o sobie.

Nie żeby to nas dziwiło, ale niemalże wszystkie słowa, które padają z ust Kanye i Kim nadają się do tego, by stać się epickimi cytatami. Tak naprawdę powinniście przeczytacie cały artykuł, bo rzecz jest naprawdę mocna, ale wypunktowaliśmy dla was kilka linijek wartych uwagi.

Kanye o ulubionych częściach ciała:

“Czy twarz to część ciała? Moja ulubiona część ciała u Kim to serce”.

O ukrytych talentach:

Kim: “Potrafię wyczuć czy ktoś ma dziurę w zębie. To specyficzny zapach – nie zły zapach oddechu – coś o wiele bardziej mocnego”.

Kanye: “Potrafię zanalizować intencje ludzi. Natychmiastowo. To tylko ostrzeżenie. Dla wszystkich”.

O swoich największych lękach:

Kim: “Powiedziałabym, że to, że wyglądam czasami grubo. Biorę to na poważnie. Próbuję robić co mogę, mam dietę i ćwiczę, ale gdy jestem ciężka to sprawia, że czuję się niepewnie”.

Kanye: “Bałem się o swoje finanse, ale odkąd ogłosiłem, że mam dług, nie mam już żadnych niepewności”.

O tym, dlaczego w mediach społecznościowych jest tyle zdjęć śpiącego Kanyego:

Kim: “Wszędzie zasypia”.

Kanye: “Mogę spać. Kocham spanie; to moja ulubiona czynność”.

Kim: “Raz zabrał mnie na spotkanie do Paryża. Nie widziałam tych ludzi wcześniej; byłam taka zdenerwowana. To było na początku naszego związku, nie znałam nikogo w modzie. A ten odpłynął przy stole. Mówiłam: przepraszam, to przez zmianę czasu i loty. Nie wiesz nawet ile razy musiałam to powtarzać. To moja wymówka, nawet jeśli miesiącami nie byliśmy w domu. [Śmiech] Ja? Budzę się o 6 rano i wraz z moim trenerem wbiegam na wzgórze, na które trzeba się dostać przy pomocy samochodu”.



O żałowaniu niektórych rzeczy i odnajdywaniu wewnętrznego spokoju (żartuję, to o usuniętych twittach):

Kim: “Nie żałuję ani jednego wpisu. Nie twittuję i nie usuwam tego później, wiec niczego nie żałuję”.

O tym, co zabraliby na bezludną wyspę:

Kanye: “Wziąłbym laptopa i internet”.

Podsumowując: Kanye kocha spanie i korzystanie z sieci. Plus, możesz pozbyć się swoich niepewności poprzez przyznanie się do nich. Proste, prawda?

