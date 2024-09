Father John Misty zdradza, o czym będzie jego najnowszy album

Zdążyliśmy już poznać tytułowy singiel i 25-minutowy dokument zwiastujący nadchodzącą płytę Ojca “Pure Comedy”. Jeśli zastanawialiście się, czy na tę chwilę film i singiel wystarczająco dobrze wprowadzają was w aurę krążka, którego premierę zaplanowano na 7 kwietnia, mamy odpowiedź. Brzmi ona: NIE. Father John Misty przygotował długi esej, w którym wyjaśnił, o czym będzie opowiadał jego najnowszy album. Złożony z niemal 2000 słów tekst rozpoczynają wersy z pierwszego rozdziału biblijnej Księgi Koheleta:

To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.

Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: «Patrz, to coś nowego» – to już to było w czasach, które były przed nami.

Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli, ani też o tych, co będą kiedyś żyli, nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem.

Następnie Josh Tillman rozpoczyna swój wywód, w którym rozwodzi się nad ewolucją człowieka, problemem religii i innymi trudnymi zagwozdkami, jakie towarzyszyć nam będą w trakcie 75-minutowej podróży zatytułowanej “Pure Comedy”.

Cały esej Ojca Johna znajdziecie tutaj.

