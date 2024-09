Pięć gorących tematów rozgrzewających tegoroczne nominacje do BRIT™ Music Awards

Kolejny rok, kolejne BRIT Awards. Jako że są tak łatwo przewidywalne jak zmiany pór roku, łatwo było domyślić się przebiegu poprzednich edycji. Po zeszłorocznej fali krytyki związanej z brakiem różnorodności pośród nominowanych, wygląda na to, że wkraczamy

w nową erę odmienionych BRIT™.

W tym roku położono nacisk na zbudowanie szerokiej siatki nominowanych, zawierającej bardziej zróżnicowaną listę kobiet, muzyków o różnych kolorach skóry, jednak i tak dobrze wiemy, że bez wątpienia to Adele zgarnie wszystkie statuetki, do których została nominowana, ponieważ tak stanowi prawo, prawda? Jeśli do tej pory nie widzieliście listy nominowanych, nie bójcie się – mamy dla was pięć niezawodnych strzałów, które pomogą wam przetrwać każdą rozmowę dotyczącą rozdania BRIT.

Bowie rządzi nawet zza grobu

David Bowie wykonał najlepszy ruch ze wszystkich z listy tegorocznych nominowanych. Choć zmarł na początku ubiegłego roku, został nominowany w dwóch kategoriach (Best British Male, Best British Album). To nic zaskakującego, zważając na jego status ikony i ciepłe przyjęcie ostatniego krążka Bowiego “Blackstar” przez krytyków. Musicie przyznać, że to mocna, wieńcząca karierę pozycja.

(W pewnym sensie) króluje różnorodność

Tegoroczna lista nominowanych jest sporym udoskonaleniem w stosunku do roku poprzedniego, w którym różnokolorowi artyści nie wyszli poza nominacje w międzynarodowych kategoriach. W tym roku – przede wszystkim w kategoriach Best British Male i Female – lepiej widać rozmaitość talentów, z brytyjskim grime’em i r&b w rozkwicie, jednak nadal brakuje kobiet w gronie Best British Album lub International Group. Przed BRIT jeszcze długa droga do ostatecznej odmiany.

Wjechał Craig David, dziecino!

Nominowany do Best British Male, po 16 latach od swojej pierwszej podróży do BRIT, Craig to jak spoglądanie na zachodzące słońce. Kiedy kolejnym razem będzie ci ciężko, znajdź swoją motywację w Craigu i jego odkuciu.

“Drake and Future” najwidoczniej są grupą

Tak, to uznana międzynarodowa grupa i włączenie jej do właściwej kategorii nie ma nic wspólnego z brakiem włożonego w poszukiwanie innych zespołów wysiłku. Dziękuję wam, szanowni organizatorzy!

Little Mix to obecne boginie popu

Wchodząc w pozostawioną w BRIT popową wyrwę o kształcie One Direction, Little Mix okazały się jej idealnymi wypełniaczami. Z trzema nominacjami, w tym jedną w kategorii Best British Group, w której są jedynymi nominowanymi kobietami oraz inną w wybieranej przez fanów Best British Video, w której zdecydowanie zwyciężą (gejowski Twitter już o to zadba), wygrają rok i z tego powodu rozpływam się z radości.

I masz je wszystkie: pięć ciekawostek, które pomogą ci przejść przez tegoroczne BRIT Awards, które, nie wiedzieć czemu, poprowadzi Michael Buble. Powinieneś dzięki nim przetrwać, a gdyby nadal było ich za mało, po prostu mówcie “Skepta” i przytakujcie.

