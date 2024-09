Cholera jasna, słyszeliście nowe kawałki FKA Twigs?

Bóg nas pobłogosławił, a nie wydaje nam się żebyśmy byli nawet tego godni, bowiem FKA Twigs zagrała trzy nowe utwory na festiwalu Lastochka w Rosji w zeszły piątek. Kawałki są pierwszym nowym materiałem, który wokalistka wypuściła od czasów delikatnego “Good to Love” w lutym br. i są dokładnie tak samo magiczne / przerażające jak moglibyśmy się tego spodziewać. “If youth is wasted on the young” – wyszeptała na scenie, po czym dodała “then let me waste yours too”.

Seria show zatytułowana Radiant Me² to fuzja wizualnych mediów, choreografii i (odrobiny) nowej muzyki, a wszystko to zamknięte w sześciu występach na całym świecie, które odbędą się w lipcu. Twigs zapowiedziała projekt zdjęciem na Twitterze, które umieściła w dniu koncertu, a pozostałe szczegóły pozostają tajemnicą. Wiemy tylko, że Oneohtrix Point Never jest zaangażowany w całe przedsięwzięcie. Tak, zdajemy sobie sprawę, że wideo z koncertów nagrane przez fanów są do bani, ale i tak sprawdźcie jak Twigs prezentuje się w platynowym blondzie i obejrzyjcie jej kilka naprawdę imponujących ruchów tanecznych.