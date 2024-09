FKA Twigs ogłosiła premierę nowej EP i wypuściła niesamowity klip

Ten artykuł ukazał się oryginalnie na Noisey UK.

Od czasu wydania debiutanckiego wideo “Hide” trzy lata temu, artystka znana szerzej jako FKA Twigs skonstruowała solidny materiał, który w mniejszym stopniu można uznać za dyskografię stricte muzyczną, a zdecydowanie bardziej stanowiący swoisty katalog sztuki autorskiej. Bo artystka zajmuje się nie tylko muzyką. Wykorzystując swoje brzmienie, zdjęcia, choreografię i film, przygotowała wielką wystawę, odkrywającą dynamikę intymności oraz miejsca, które często pojawiają się na naszej drodze.

FKA była już porównywana do artystów takich jak Björk, Prince, czy M.I.A., ale żadne z tych porównań nie zdołało do niej przylgnąć na stałe. Oznacza to, że do tej pory nie było nikogo podobnego do Tahliah Debrett Barnett. To dlatego jej zdjęcia prasowe (jak to powyżej), jej klipy (jak “Water Me”) i wszystkie dotychczasowe nagrania (EP1, EP2 i LP1) w zestawie z tekstami jak “My thighs are apart for when you’re ready to breathe in” nie mogą być przypięte do niczego poza falsetem Kate Bush, brytyjskim trip-hopem i r&b przyszłości – zawierając w sobie spory pierwiastek tajemniczości. Wiemy dobrze, że to współczesny fenomen.

Kilka dni temu FKA Twigs ogłosiła premierę nowej epki zatytułowanej “M3LL155X”. I kontynuując uduchowioną tradycję z trzech poprzednich wydawnictw, w których wideo były integralną częścią materiału, “M3LL155X” opatrzony jest 16-minutowym filmem, który zdaje się być najbardziej odjechanym projektem artystki. By nie zepsuć odbioru, powiemy tylko, że wideo porusza tematy seksu, intymności, emocji i identyfikacji płciowej. I im głębiej w nie wchodzisz, tym mocniej cię ono wciąga, odkrywając jeszcze więcej.

Film zawiera cztery utwory. Są wśród nich wcześniej słyszane “Glass and Patron”, a także “In Time” oraz “Figure 8” i “I’m Your Doll”, w których Twigs przywołuje mylące słowa, które napisała jako nastolatka, a którym teraz, jako kobieta, nadaje nowego znaczenia. Swoją drogą epka, która została nagrana przy udziale producenta – Bootsa oraz długofalowo współpracujących z artystką tic i Cy An, zawiera jeszcze jeden utwór, zatytułowany “Mothercreep”. Zobaczcie wideo poniżej.

“M3LL155X” jest już dostępna do odsłuchania i kupienia. Ruszył również preorder 12″ winyla, który wkrótce zostanie wydany.

