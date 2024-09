Young Thug i Frank Ocean w nowych reklamach Calvina Kleina

Frank Ocean, w przeciwieństwie do swojej muzyki, jest wszędzie. Jego długo oczekiwanego albumu, przypuszczalnie wciąż zatytułowanego “Boys Don’t Cry” jakoś nigdzie nie widać. Z radością przyjmujemy zatem wszystko to, co Frank ma obecnie do zaoferowania. Nieważne, czy to gościnny występ na “The Life of Pablo” Yeezy’ego, czy reklama Calvina Kleina. Bierzemy to w ciemno.

Jesienna kampania, w której udział wzięli także Young Thug i Yung Lean, jest niebywale surrealistyczna. Raperzy dołączyli do grupy celebrytów i muzyków (wśród których nie możemy pominąć wiecznego nastolatka, Justina Biebera), uczestniczących w serii reklam “In My Calvins”. W materiale z udziałem Franka, widzimy go, gdy przechadza się po różowym pokoju, a także kiedy obejmuje dziewczynę ucharakteryzowaną na Marilyn Monroe. Young Thug za to opowiada o byciu raperem i gangsterem.

Poniżej możecie zobaczyć obie reklamy: