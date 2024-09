Zdobywca Grammy, T-Pain, wytatuował sobie mema z Jackie Chanem na ręku

Nasza opowieść zaczyna się od Brandi Weeks – producentki programów informacyjnych z Las Vegas. Ta dziewczyna spotkała T-Paina dokładnie 17 czerwca. Zrobili sobie razem zdjęcie. Wrzuciła fotografię na Twittera, ten podał ją dalej. Brandi jeszcze o tym nie wiedziała, ale to wydarzenie miało odmienić moje życie.

Dzieciak z Anglii o imieniu Jake zauważył coś dziwnego na fotce. T-Pain uniósł rękę w geście pokoju, a na jego dłoni widniał tatuaż. Nie diamenty czy inne tego typu błyskotki, które lśnią niczym raper. To był mem ze zmieszaną twarzą Jackie Chana.

Jake zatwittował do T-Paina: “yoo… czy to ten mem z twarzą azjatyckiego kolesia na twojej ręce?”. Widziałam ten wpis. Pozwólcie mi to napisać, byłam zszokowana. Zostałam wypełniona poczuciem głębokiej niewiary. Potem stało się jednak coś niesamowitego: T-Pain, człowiek z milionem follorwersów na Twitterze podał dalej pytanie Jake’a, który miał tylko 2000 fanów. To wyglądało na potwierdzenie tezy młodego Brytyjczyka, ale musiałam się upewnić.

@brandinweeks @TPAIN yoo… is that the confused Asian man meme tattooed on your hand? pic.twitter.com/9ZYc3oVgfZ — jake (@7780s) June 17, 2016

Pomyślałam, że to będzie bardzo proste. T-Pain to sławy facet, którego fotografują przynajmniej raz w tygodniu od 2005 roku. Przeszukałam Google Images, by znaleźć ujęcia T-Paina (oraz jego prawej ręki) na różnych wydarzeniach. W zeszłym roku podczas imprezy Love and Hip Hop Atlanta, dumnie prezentował tatuaż jakby chciał żebyśmy go zobaczyli. Nie zrobiliśmy tego jednak – może dlatego, że to było wydarzenie na małą skalę. Pomyślałam, że spróbuję czegoś większego. Z pewnością zauważylibyśmy jego tatuaż, gdyby eksponował go publicznie.

Jeden z najważniejszych koncertów T-Paina odbył się w październiku 2014 roku jako część serii NPR Tiny Desk. Wyświetlono go ponad 9 milionów razy, więc pomyślałam, że to dobre miejsce, by zacząć poszukiwania. Oczywiście, że był tam Jackie Chan, z tą samą skonsternowaną miną, która będzie mu towarzyszyła już na zawsze. Żaden z komentatorów tego nie zauważył. Tatuaż był na widoku, ale jednak ukryty. Czuję, że Jackie i T-Pain, będąc w zmowie, szydzili ze mnie. W sensie, ten tatuaż jest nawet widoczny na cholernych zdjęciach rapera przygotowanych specjalnie dla prasy.

Kilka ujęć, wybaczcie nam jakość

Na pewno jest prawdziwy. Kiedy jednak pojawił się na ciele rapera?

Mogę prześledzić historię tatuażu do listopada 2013 roku, kiedy T-Pain występował w Sway. Potem coś stało się niejasne. Kiedy Nardwar przeprowadzał wywiad z raperem w marcu 2009 roku, tatuażu nie było. Mem stał się popularny mniej więcej w tym samym czasie, nie sądzę więc, że T-Pain zrobił sobie go wcześniej.

Przegapiłam jednak najbardziej oczywistą wskazówkę: T-Paina samego w sobie. Idiotka. Zajrzałam bezpośrednio na jego Instagram, ponieważ zmarnowałabym wiele cennego czasu na poszukiwania na YouTubie. Skrolowałam. Skrolowałam coraz bardziej w dół. Ten koleś postuje rzeczy 10 razy w tygodniu, a ja przeskrolowałam już 3 lata wstecz. To znaczy, że przejrzałam już jakieś 2000 postów i zaczynałam być zmęczona.

Jednak w końcu coś znalazłam. Ponad dwieście tygodnie temu, w lipcu 2012 roku, pojawiło się zdjęcie jeszcze świeżego rysunku na ciele: “Co Reddit myśli o moim nowym tatuażu?” – pytał T-Pain. “Dlaczego nie zaczęłam od tej metody?” – pytałam siebie samą.

Jest jeszcze jedno pytanie, które prawdopodobnie sobie teraz zadajecie: dlaczego? Dlaczego T-Pain, człowiek który zmienił hip hop używając w sposób pionierski autotune’a, postanowił wytatuować sobie mema na ręce? Dlaczego T-Pain zażyczył sobie właśnie tego rysunku na tej samej ręce, która trzymała nie jedną, ale dwie statuetki Grammy? Po przeskrolowaniu więcej niż 2000 postów, znalazłam odpowiedź. Wszystko było jasne.

T-Pain uwielbia memy. On je po prostu kocha. Cały czas repostuje coś z konta FuckJerry. Wrzuca memy związane z jego własnymi piosenkami. Udostępnia ledwo czytelne zrzuty z ekranów. Jestem pewna tej odpowiedzi, ponieważ prześledziłam jego posty sprzed 4 lata i mogę śmiało napisać, że 30% z nich to memy. Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że na jego ciele znajduje się także tatuaż z Pepe.