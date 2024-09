Posłuchajcie Stormzy’ego, Jorji Smith i innych w nowym singlu Grenfell Tower Charity

Jedną z rzeczy, które dobrze nam wychodzą w Wielkiej Brytanii są single związane z działalnością charytatywną (pomijając dziwny rasizm w oryginalnej wersji “Do They Now It’s Christmas”). Dlatego zgodnie z naszą tradycją wciskania do jednego pomieszczenia wielu popowych artystów w słusznej sprawie, grupa ulubionych artystów Wielkiej Brytanii (plus James Blunt), nagrała cover piosenki Simona i Garfunkela, “Bridge Over Troubled Water”, by wesprzeć ocalałych z tragedii w Grenfell Tower.

Wśród artystów znaleźli się *głęboki wdech* Stormzy (który rozpoczyna chwytającą za serce, autorską zwrotką, w której odnosi się do pożaru), Robbie Williams, James Blunt, Bastille, Rita Ora, Liam Payne, Emeli Sandé, Kelly Jones ze Stereophonics, Paloma Faith, Louis Tomlinson, Jorja Smith, Labrinth, WSTRN, Jessie J, Leona Lewis, James Arthur, Roger Daltrey z The Who, Ella Eyre, Anne-Marie, Ella Henderson oraz Louisa Johnson. Przedsięwzięcie wyszło z inicjatywy Simona Cowella, a każde 76 pensów z jednorazowych donacji zostanie przekazane The London Community Foundation, wspierającej ofiary pożaru.

Powyżej możecie posłuchać singla, a pod tym linkiem zakupić własną kopię.

