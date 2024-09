Gucci Mane i Nicki Minaj ze swoim pierwszym wspólnym klipem do “Make Love”

Rozejście dróg Gucciego Mane’a i Nicki Minaj zostało dobrze udokumentowane na przestrzeni ostatnich kilku lat. Na starcie swojej kariery raperka mieszkała w Atlancie, gdzie zajmowała się nią Debra Atney – mama Waka Flocki i była menadżerka właśnie Gucciego Mane’a. Bliska relacja między artystami zaowocowała szeregiem wspólnych numerów, takich jak “Slumber Party”, “Girls Kissing Girls”, czy “Pussy Nigga”.

W lutym Gucci i Nicki zrekompensowali sobie stracone lata i wypuścili “Make Love”. W kawałku, Nicki nawinęła “You see silly rabbit / To be the queen of rap, you gotta sell records, you gotta get plaques / S plural like the S on my chest / Now sit your dumbass down, you got a F on your test”, celując prosto w Remy Ma. Wszyscy wiemy, co stało się później.

Teraz pojawił się klip do “Make Love”. To pierwszy wspólny teledysk tej dwójki. Gucci i Nicki oświetleni promieniami słońca bawią się na swojej domówce. Zobaczcie wideo poniżej.

