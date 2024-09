O złamanym sercu na wesoło. Nowy singiel Gwen Stefani

Królowa złamanych serc jest tylko jedna. W październiku zeszłego roku, Gwen Stefani zaprezentowała balladę “Used to Love You”, która niewątpliwie była wymierzona w stronę straconej miłości piosenkarki, Gavina Rossdale’a. Numer zapowiada trzecią płytę w dyskografii gwiazdy, “This Is What the Truth Feels Like”. To pierwsze solowe wydawnictwo blondynki z czerwonymi ustami od ponad dziesięciu lat.

Teraz wokalistka udostępniła nieco weselszy numer, jakby powoli godząc się z rozwodem. “Make Me Like You” przywołuje na myśl, chyba już nieco zapomniane, “Lovefool” The Cardigan. Może to ta błyskotliwa melodia, która w mgnieniu oka zabierze was do lat 90., może to jej urok, może to Maybel… Jedno jest pewne – miłosny dramat przerodził się w zabawną historię wprost na parkiet.

Nie tylko Gavin Rossdale miał odwagę opuścić wokalistkę. Pozostali członkowie No Doubt, nawiązali właśnie współpracę z Daveyem Havokiem, znanym z grupy AFI. Kapela, której nazwy jeszcze nie znamy, szykuje się do wydania debiutanckiego krążka. Ale wygląda na to, że Gwen Stefani nie potrzebuje ani byłego męża, ani byłych współpracowników, by błyszczeć niczym za dawnych lat.

Posłuchajcie “Make Me Like You”: