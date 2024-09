Hardcore i napoje gazowane – pogadaliśmy z Markiem Strömbergiem

Zdjęcia Andreas Nilsson

Niezaprzeczalnie pasją Marca Strömberga są dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest hardcore. Rezydent Umeå, miasta w północnej Szwecji, jest od wielu lat aktywistą na lokalnej scenie, gdzie zrodziły się takie zespoły jak Refused, Step Forward czy DS-13, zajmującym się zinami oraz grającym w kapelach Hall Det Akta i Swan Sex. Drugą z nich są napoje gazowane. Ten koleś kocha napoje gazowane.

Strömberg zdecydował się połączyć swoje pasje w formie konta na Instagramie o nazwie Hardcore and Soda. Ten slogan mówi wszystko. Każdy post to krótkie wideo wytatuowanej ręki Strömberga, który otwiera butelkę lub puszkę i wlewa zawartość do szklanki ze słomką a w tle słychać nagranie, którego okładka stoi na półce.

Trudno powiedzieć dlaczego dokładnie ten pomysł zadziałał albo może jest odwrotnie. W każdym razie, Marc kontynuuje swoje działania. Konto jest aktualizowane niemal codziennie, każde wideo zawiera różną kombinację napojów i nagrań, a do tej pory znalazło się tam już 130 postów. Czasami otwiera ładną butelkę Swamp Pop słuchając “You Fail Me” Converge. Innym razem sięga po puszkę napoju sygnowanego imieniem Shaquille’a O’Neala mając w odtwarzaczu “Ceremony’s Rohnert Park LP”. Kiedy czuje się butnie, gra solidnego klasyka Combatwoundedveteran “I Know a Girl Who Develops Crime Scene Photos”, pijąc imbirowe Faygo, napój dla wszystkich Juggalos, którym zakazano spożywania alkoholu na ślubie ich sióstr.

Ale dlaczego? Dlaczego połączył te dwie rzeczy? Czego można nauczyć się poprzez parowanie różnych rodzajów napojów gazowanych z różnymi hardcorowymi albumami? Porozmawialiśmy ze Strömbergiem, by dotrzeć do sedna tego pomysłu.

Noisey: Myślę, że to będzie oczywiste pytanie. Dlaczego?

Marc Strömberg: Chciałem być aktywny na scenie hardkorowej. Wszystkie te napoje stały się ważne w Szwecji w ciągu ostatniego roku. Wcześniej nie było czegoś takiego. Wielkie sklepy zaczęły sprowadzać więcej różnych napojów. Nigdy nie mieliśmy napojów o smaku waniliowym czy czereśni, nic takiego. Nigdy nie piłem wina, piwa czy czegoś takiego, więc odkrywanie tego nowego świata jest ekscytujące. Nie znałem różnicy pomiędzy Pepsi a Colą do zeszłego roku. Pomyślałem więc, że to będzie dobry sposób, by odkrywać te napoje i połączyć je z hardkorem.

Jestem wręcz zdumiony liczbą różnych napojów gazowanych, które prezentujesz. Skąd je bierzesz?

Szukam w całym kraju niczym maniak, również przyjaciele wysyłają je do mnie. Wymieniamy się wskazówkami i lokalizacjami. Całkiem niedawno, jakieś dwa miesiące temu, otworzono w Szwecji pierwszy sklep z napojami gazowanymi w Sztokholmie, nazywa się Soda Nation. To są dobre napoje w szklanych butelkach. Nie chcę by ten świat stał się tym czym trend związany z piwem. Chcę by był napojami gazowanymi dla dzieci z niebezpiecznymi kolorami i innymi takimi rzeczami, których nie powinnaś pić, kiedy jesteś w ciąży.

Powiedz mi, Mark. Co decyduje o dobrym połączeniu napoju gazowanego z hardcorową płytą?

Czasami są to kolory na okładce, innym razem różne tytuły piosenek albo miejsce z którego pochodzi grupa. Nie pisałem uargumentowań. Zacząłem to robić, ponieważ rozumiem, że niektóre pary są tajemnicze. Chcę, by były jak najbardziej zrozumiałe. Tak jak zrobiłem to przy “Bury Me at Sea” Garve’a Makera. To nagranie sparowałem z dziwnym francuskim napojem o nazwie Kem. Mają piosenkę “Cast Away” o kimś komu złamano serce, przebywającym na morzu i lądującym w końcu na wyspie, a to tropikalny napój z palmami i kokosami.

Czy kiedykolwiek pomyślałeś: stary, ta para jest strzałem w dziesiątkę?

Lubię The Agnostic Front i Cuba Colę, ponieważ piosenkarz, Roger Miret, jest Kubańczykiem. Było też Bad Brains i napój Boba Marleya. Także pierwszy album Rage Against the Machine z Burn Energy Drink. Podobało mi się to. Jeszcze album “Rust” Harms Way z piwem korzennym White Rock, które miało miedzianą puszkę.

Jesteś teraz jak zawodowy doradcą w sprawie napojów gazowanych.

Tak, siedzę w tym świecie mocno i kolekcjonuję wszystkie butelki i puszki, w tym roku wypuszczę także swój napój o smaku maliny moroszki. Ale nie chcę brzmieć ja te snoby mające obsesje na punkcie browarów, robiące to [udaje kolesia testującego piwo]. Nie chcę taki być.

Jaki będzie twój napój?

Stworzyłem symbol z połączenia maliny moroszki i granatu ręcznego. Umieściłem je na koszulkach i czapkach, mam też taki tatuaż na twarzy. [Pokazuje go]. Malina moroszka jest jak narodowa jagoda w północnej Szwecji. Trudno na nią trafić. Musisz pójść w góry, przebić się przez wielkie insekty i komary, jest wilgotno i mokro. Nazywa się ją “złotem północy”. Nie będzie drugiego takiego napoju na całym świecie.

Jaki album dodasz do niego?

Może któryś mojego zespołu. To byłoby najlepsze.

Co się dzieje po tym jak wyłączasz kamerę? Wypijasz napój?

Tak, piję albo dzielę się nim.

Jaki jest najgorszy napój gazowany?

To było ostatnio. Czeski napój połączony ze Spirits. Zdecydowanie był najgorszy. Nalałem. To było dziwne… miało smakować jak napój słodowy, a było jak kawałek bochenka chleba. Obrzydliwe.

Jaki jest zatem najlepszy napój gazowany?

Lubię Dr. Pepper! Muszę przyznać, że nie próbowałem go do zeszłej jesieni. Lubię także napoje Swamp Pop.

Widziałem, że piłeś też energetyki takie jak Monster czy Red Bull.

Tak, jeszcze był Jolt. Piję dużo energetyków. Nie piję kawy, ale kiedy mam jeden z tych napojów, stary, nie śpię. Są gorsze rzeczy do picia. Mamy kilka szwedzkich marek, które są naprawdę dobre, ale wszystkie skupiają się na treningach, napojach które pijesz na siłowni.

Jak długo możesz to robić? Jak wiele jest napojów gazowanych?

Teraz, kiedy Soda Nation jest otwarte, myślę, że mam jeszcze parę setek do sprawdzenia.

Czy jest jakiś główny cel tego projektu?

Nie, po prostu chciałem zrobić coś innego. To tylko zabawa. Chciałbym zrobić także podcast, gdzie wybierasz napój i album, a potem gadamy o tym.

Mogę być gościem?

Jasne! Mam ogromną listę rzeczy, które chce kupić więc muszę wybrać się do Stanów, by je zdobyć.

Masz na myśli płyty?

Nie, napoje.

Sprawdźcie Hardcore and Soda na Instagramie. Kiedy Strömberg nie pije różnych coli, gra w kapeli Swan Sex. Zobaczcie poniżej jeden z teledysków grupy.